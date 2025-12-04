"Абсолютно реально": ЗС РФ здатні за ніч запустити до 2 тисяч "Шахедів" по Україні, — Берлінська

Росія здатна одноразово випустити по Україні до двох тисяч дронів-камікадзе "Шахедів", якщо заздалегідь накопичить достатній запас цих безпілотників. Про таку загрозу в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

Як зазначила Берлінська, російська промисловість не може щодня виготовляти такі обсяги ударних дронів, однак масований разовий пуск є цілком можливим. За її словами, РФ здатна зібрати півтори — дві тисячі "Шахедів", застосувати їх разом із ракетами та зрештою створити надзвичайно потужну комбіновану атаку. У разі накопичення таких запасів загальна кількість запущених за ніч апаратів може сягнути навіть 2,5 тисячі.

"Це не реальність кожного дня. Кожен день запускати 2 тисячі "Шахедів" неможливо. Вони стільки не виготовляють. Але накопичивши дрони, запускаючи їх з ракетами, то це абсолютно реально вийти й на 2 тисячі, і на 2,5 тисячі", — зауважила вона.

Волонтерка підкреслила, що на зростання можливостей Росії впливають не лише внутрішні виробничі лінії, а й активна допомога Ірану та дедалі більша участь Китаю. За її словами, Китай постачає РФ компонентну базу, готові вироби та навіть інженерів і інструкторів, які допомагають запускати великі виробництва, працюючи фактично на російську оборонну промисловість.

Попри це, Берлінська підкреслила, що Україна має інструменти протидії. Зокрема, існують ефективні українські перехоплювачі "Шахедів", а також програми навчання для представників ДФТГ, центрів нацспротиву та активних громадян.

"Мирний план" США: Берлінська пояснила чи хоче Путін завершити війну в Україні

Окремо під час інтерв’ю Берлінська поділилася своїми думками, щодо "мирного плану Трампа", і, на її переконання, ситуація за рік не змінилася — у Путіна немає жодної причини зупиняти війну. Ба більше, Росія продовжує наступати, хоч і без великих проривів, але постійно просувається "селом за селом", застосовуючи тактику поступового виснаження.

Вона також пояснила, що історія з "мирним планом" була організована Росією як інформаційна операція. Її метою, за словами Берлінської, було перевірити реакцію міжнародних партнерів, зібрати дані про їхні дії, а також виставити частину американських політиків у невигідному світлі. Крім того, Кремль використовував це, щоб розхитати українське суспільство — створити потік фейкових коментарів та нав’язати думку, що Україна нібито має погоджуватися на будь-які умови.

Попри втрати, удари по інфраструктурі та складну ситуацію на фронті, Берлінська переконана: Україна має запас міцності, щоб зупинити подальше просування російської армії. Вона наголосила, що це не означає швидкого повернення до кордонів 1991 року, однак Україна здатна стримати агресора і не дозволити йому рухатися далі.

"У нас зовсім не настільки критична ситуація, як вони нам зараз намагаються це подати. Так, ситуація складна: ми несемо втрати, є удари по об'єктах енергетики, прилітає по житловим будинкам, гине мирне населення. Але при цьому потрібно розуміти, що у нас є ще запас міцності. Ми можемо зробити так, щоб Путін зупинився. Це не означає, що ми одразу ж повернемо кордони 1991 року, але ми можемо зробити так, щоб вони не просувалися далі", — пояснила експертка в інтерв'ю.

Нагадаємо, що раніше український блогер та громадський діяч Сергій Стерненко попереджав, що ворог теоретично може випустити до тисячі БпЛА за одну ніч до кінця 2025 року.

Також Фокус писав, що в ніч на 4 грудня ЗС РФ атакували Одесу. За даними рятувальників, внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей.