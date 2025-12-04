"Абсолютно реально": ВС РФ способны за ночь запустить до 2 тысяч "Шахедов" по Украине, — Берлинская

Россия способна единовременно выпустить по Украине до двух тысяч дронов-камикадзе "Шахедов", если заранее накопит достаточный запас этих беспилотников. О такой угрозе в интервью "Телеграфу" рассказала руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

Как отметила Берлинская, российская промышленность не может ежедневно производить такие объемы ударных дронов, однако массированный разовый пуск вполне возможен. По ее словам, РФ способна собрать полторы — две тысячи "Шахедов", применить их вместе с ракетами и в конце концов создать чрезвычайно мощную комбинированную атаку. В случае накопления таких запасов общее количество запущенных за ночь аппаратов может достичь даже 2,5 тысячи.

"Это не реальность каждый день. Каждый день запускать 2 тысячи "Шахедов" невозможно. Они столько не изготавливают. Но накопив дроны, запуская их с ракетами, то это абсолютно реально выйти и на 2 тысячи, и на 2,5 тысячи", — отметила она.

Волонтер подчеркнула, что на рост возможностей России влияют не только внутренние производственные линии, но и активная помощь Ирана и все большее участие Китая. По ее словам, Китай поставляет РФ компонентную базу, готовые изделия и даже инженеров и инструкторов, которые помогают запускать крупные производства, работая фактически на российскую оборонную промышленность.

Несмотря на это, Берлинская подчеркнула, что Украина имеет инструменты противодействия. В частности, существуют эффективные украинские перехватчики "Шахедов", а также программы обучения для представителей ДФТГ, центров нацсопротивления и активных граждан.

Отдельно во время интервью Берлинская поделилась своими мыслями относительно "мирного плана Трампа", и, по ее убеждению, ситуация за год не изменилась — у Путина нет никакой причины останавливать войну. Более того, Россия продолжает наступать, хоть и без больших прорывов, но постоянно продвигается "селом за селом", применяя тактику постепенного истощения.

Она также пояснила, что история с "мирным планом" была организована Россией как информационная операция. Ее целью, по словам Берлинской, было проверить реакцию международных партнеров, собрать данные об их действиях, а также выставить часть американских политиков в невыгодном свете. Кроме того, Кремль использовал это, чтобы расшатать украинское общество — создать поток фейковых комментариев и навязать мнение, что Украина якобы должна соглашаться на любые условия.

Несмотря на потери, удары по инфраструктуре и сложную ситуацию на фронте, Берлинская убеждена: Украина имеет запас прочности, чтобы остановить дальнейшее продвижение российской армии. Она подчеркнула, что это не означает быстрого возвращения к границам 1991 года, однако Украина способна сдержать агрессора и не позволить ему двигаться дальше.

"У нас вовсе не настолько критическая ситуация, как они нам сейчас пытаются это подать. Да, ситуация сложная: мы несем потери, есть удары по объектам энергетики, прилетает по жилым домам, гибнет мирное население. Но при этом нужно понимать, что у нас есть еще запас прочности. Мы можем сделать так, чтобы Путин остановился. Это не значит, что мы сразу же вернем границы 1991 года, но мы можем сделать так, чтобы они не продвигались дальше", — пояснила эксперт в интервью.

Напомним, что ранее украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко предупреждал, что враг теоретически может выпустить до тысячи БпЛА за одну ночь до конца 2025 года.

Также Фокус писал, что в ночь на 4 декабря ВС РФ атаковали Одессу. По данным спасателей, в результате обстрела пострадали пять человек.