Війна в Судані: бойовики розстріляли 60 тисяч людей за три тижні (фото)

У Судані бойовики з угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF) за три тижні вбили щонайменше 60 тисяч осіб, а ще 150 тисяч жителів вважаються зниклими безвісти. Масштаби насильства експерти називають безпрецедентними навіть на тлі громадянської війни в країні.

Директор Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету Натаніель Реймонд заявив, що те, що відбувається, "починає бути схожим на бойню". Про це пише видання Bild.

Команда дослідників аналізує ситуацію за супутниковими знімками Ель-Фашира — і їхні висновки просто жахають: кадри фіксують спорожнілі ринки, зниклу худобу і практично безлюдне місто, в якому раніше проживало близько 1,5 млн осіб.

Зазначається, що Ель-Фашир став місцем неймовірних злочинів, після того як бойовики RSF захопили контроль над містом. Супутникові знімки показують численні тіла, зібрані у великі купи, масові поховання та ями з вогнищами, де знищували тіла вбитих.

Супутниковий знімок Ель-Фашира Фото: Соцсети

За даними Bild, за шість тижнів після падіння міста масштаби злочинів стали очевидними саме завдяки супутниковому моніторингу, оскільки незалежні розслідувачі та представники ООН туди не допускаються. Водночас точна кількість жертв невідома — за попередніми оцінками, тільки в Ель-Фаширі за три тижні було вбито до 60 тисяч осіб

Голова Комітету з розвитку Палати громад Великої Британії, цитуючи дані, отримані її комітетом, повідомила The Guardian, що окрім загиблих ще 150 тисяч вважаються зниклими безвісти. Припускають, що частину жителів можуть утримувати в імпровізованих центрах ув'язнення, однак доля більшості залишається невідомою. Багато що вказує на те, що вони не змогли покинути місто після його захоплення.

Таким чином правозахисники називають те, що відбувається в Ель-Фаширі, найбільшим і найжорстокішим військовим злочином за весь період суданської громадянської війни, яка триває з квітня 2023 року.

За 32 місяці конфлікту, за оцінками міжнародних організацій, загинуло близько 400 тисяч осіб, а 13 мільйонів стали біженцями. При цьому етнічні чистки і масові вбивства мирних жителів у Судані тривають.

Раніше ми докладно писали про збройний конфлікт у Судані, внаслідок якого вже загинули десятки тисяч людей. Згідно з оцінками ООН, громадянська війна, що спалахнула в країні, призвела до однієї з найважчих гуманітарних катастроф у світі.