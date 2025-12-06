Война в Судане: боевики расстреляли 60 тысяч человек за три недели (фото)

В Судане боевики из группировки “Силы быстрого реагирования” (RSF) за три недели убили как минимум 60 тысяч человек, а еще 150 тысяч жителей числятся пропавшими без вести. Масштабы насилия эксперты называют беспрецедентными даже на фоне гражданской войны в стране.

Директор Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета Натаниэль Рэймонд заявил, что происходящее "начинает походить на скотобойню". Об этом пишет издание Bild.

Команда исследователей анализирует ситуацию по спутниковым снимкам Эль-Фашира — и их выводы просто ужасают: кадры фиксируют опустевшие рынки, исчезнувший скот и практически безлюдный город, в котором ранее проживало около 1,5 млн человек.

Отмечается, что Эль-Фашир стал местом невообразимых преступлений, после того как боевики RSF захватили контроль над городом. Спутниковые снимки показывают многочисленные тела, собранные в большие кучи, массовые захоронения и ямы с кострами, где уничтожали тела убитых.

Спутниковый снимок Эль-Фашира Фото: Соцсети

По данным Bild, спустя шесть недель после падения города масштабы преступлений стали очевидны именно благодаря спутниковому мониторингу, так как независимые расследователи и представители ООН туда не допускаются. В то же время точное число жертв неизвестно — по предварительным оценкам, только в Эль-Фашире за три недели были убиты до 60 тысяч человек

Председатель Комитета по развитию Палаты общин Великобритании, цитируя данные, полученные ее комитетом, сообщила The Guardian, что кроме погибших еще 150 тысяч считаются пропавшими без вести. Предполагается, что часть жителей могут удерживать в импровизированных центрах заключения, однако судьба большинства остается неизвестной. Многое указывает на то, что они не смогли покинуть город после его захвата.

Таким образом правозащитники называют происходящее в Эль-Фашире самым крупным и жестоким военным преступлением за весь период суданской гражданской войны, которая продолжается с апреля 2023 года.

За 32 месяца конфликта, по оценкам международных организаций погибло около 400 тысяч человек, а 13 миллионов стали беженцами. При этом этнические чистки и массовые убийства мирных жителей в Судане продолжаются.

Ранее мы подробно писали о вооруженном конфликте в Судане, в результате которого уже погибли десятки тысяч человек. Согласно оценкам ООН, вспыхнувшая в стране гражданская война привела к одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в мире.