СК РФ оголосив Мадяра в міжнародний розшук: реакція військового

Слідчий комітет Російської Федерації оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

У РФ Роберта Бровді звинувачують у "тероризмі", а також у вбивстві військової кореспондентки Анни Прокоф'євої. Про це сам командир повідомив у Facebook.

Він навів інформацію пропагандистських ресурсів, де повідомляють, що СК РФ звинувачує його в теракті в Курській області, під час якого загинула воєнкор Першого каналу Анна Прокоф'єва 26 березня цього року.

За даними слідства, Роберт Бровді віддав наказ про дистанційне мінування автошляхів регіону, через що надалі стався підрив автомобіля з російськими громадянами, серед яких була військовий кореспондент.

Мадяр скептично відреагував на дії Слідкому РФ:

"З огляду на 69 довічних за наливайки і результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарв'я вражень. Але пам'ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотною мовою: "Аннушка уже разлила масло...""".

Минулого місяця Бровді натякнув росіянам, що блекаути — це гра в обидва боки. Він заявив, що блекаут — це не страшно, і пообіцяв, що його "Птахи" з СБС разом із Силами оборони України забезпечать громадянам РФ "стрімку, хоч і вимушену адаптацію".

У серпні 2025 року уряд Угорщини заборонив Роберту Бровді в'їзд до країни та Шенгенської зони через атаку на нафтопровід "Дружба". Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто охарактеризував інцидент як серйозну загрозу енергетичній безпеці та суверенітету Угорщини.

Мадяр різко відреагував на обмеження, заявивши, що "санкції Угорщини нічого не варті".