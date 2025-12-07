СК РФ объявил Мадяра в международный розыск: реакция военного

Следственный комитет Российской Федерации объявил в международный розыск командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

В РФ Роберта Бровди обвиняют в "терроризме", а также убийстве военной корреспондентки Анны Прокофьевой. Об этом сам командир сообщил в Facebook.

Он привел информацию пропагандистских ресурсов, где сообщается, что СК РФ обвиняет его в теракте в Курской области, при котором погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева 26 марта этого года.

По данным следствия, Роберт Бровди отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона, из-за чего в дальнейшем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых была военный корреспондент.

Мадяр скептически отреагировал на действия Следкома РФ:

"Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты подсчета, география передвижения придаст разноцветие впечатлений. Но помните и вы, черви, вашим, понятным вам болотным языком: "Аннушка уже разлила масло…"".

В прошлом месяце Бровди намекнул россиянам, что блэкауты – это игра в обе стороны. Он заявил, что блэкаут – это не страшно, и пообещал, что его "Птахи" из СБС вместе с Силами обороны Украины обеспечат гражданам РФ "стремительную, хоть и вынужденную адаптацию".

В августе 2025 года правительство Венгрии запретило Роберту Бровди въезд в страну и Шенгенскую зону из-за атаки на нефтепровод "Дружба". Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто охарактеризовал инцидент как серьезную угрозу энергетической безопасности и суверенитету Венгрии.

Мадяр резко отреагировал на ограничения, заявив, что "санкции Венгрии ничего не стоят".