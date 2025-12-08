У Путіна ще вистачить грошей на 18 місяців війни, але санкції допоможуть скоротити цей період, — Bild

Відомий експерт по Росії і колишній журналіст газети "Коммерсант" Олександр Габуєв переконаний, що час працює проти Володимира Путіна, і на його думку, кремлівська скарбниця настільки спорожніла, що грошей вистачить на півтора року війни проти України.

"Подальші санкції можуть скоротити цей період. Крім "Роснефти" і "Лукойла", в Росії є і дрібніші виробники нафти і сировини, які поки не потрапили під санкції", — заявив Габуєв в інтерв'ю.

Габуєв багато років працював журналістом у російській діловій газеті "Коммерсант", а сьогодні очолює Євразійський центр Карнегі в Берліні. Він вважається одним із провідних експертів із зовнішньої політики Росії.

І він переконаний, що немає жодних шансів на мирні переговори між Росією та Україною, а Дональд Трамп хоч і каже, що хоче припинення війни, але поки що не чинить істотного тиску на Путіна.

"Тому в Кремлі вважають, що в них ще є час, і можуть ще більше затягнути переговори. А Путін продовжує наполягати на вельми далекосяжних вимогах, від яких слід відмовлятися", — вважає експерт.

Відео дня

А щоб війна в Україні стала невигідною для Путіна, необхідно посилити економічні санкції і посилити застосування наявних каральних заходів. Габуєв наводить приклад: Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати більше не повинні мати можливості безкарно купувати російську нафту або обходити санкції: "Це має відбуватися щодня і дуже послідовно".

За словами експерта, це не призведе до такого різкого посилення тиску на Путіна, яке змусить Росію здатися в найближчі три-шість місяців. Однак якщо Україна продовжить отримувати зброю і фінансову допомогу одночасно, можна буде домогтися скорочення цього терміну принаймні до 18 місяців, а то й менше.

Військовий експерт Карло Масала, до якого журналісти звернулися за коментарями, був менш оптимістичним: "Я вкрай обережно ставлюся до подібних прогнозів, у яких згадуються конкретні терміни. Нині ніхто не може точно сказати, які фінансові та політичні резерви Росія може — або хоче — мобілізувати".

Масала також застерігає від поспішних висновків про передбачуваний момент, коли у Москви "закінчаться гроші". Багато що залежить від факторів, "які ми, з боку, можемо оцінити лише неадекватно", — вважає він.

Хоча періодично надходять повідомлення про вибухонебезпечне зростання російського держборгу, надзвичайно високу інфляцію та нестачу продовольства і палива, це поки що ніяк не вплинуло на ситуацію в Україні.

І навіть Габуєв визнає, що "становище українських збройних сил погіршується". Саме тому Путін переконаний, що час на його боці.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа оприлюднила нову безпекову стратегію США, яка викликала обурення європейців з одного боку та оплески Кремля — з іншого.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що Путін погодиться підписати "мирну угоду" тільки після того, як Україна погодиться з територіальними вимогами Кремля. А Вашингтон тисне на Київ, вважаючи, що після поступок і угоди війна завершитися.