У Путина еще хватит денег на 18 месяцев войны, но санкции помогут сократить этот период, — Bild

Известный эксперт по России и бывший журналист газеты "Коммерсант" Александр Габуев убежден, что время работает против Владимира Путина, и по его мнению, кремлевская казна настолько опустела, что денег хватит на полтора года войны против Украины.

"Дальнейшие санкции могут сократить этот период. Помимо "Роснефти" и "Лукойла", в России есть и более мелкие производители нефти и сырья, которые пока не попали под санкции", — заявил Габуев в интервью.

Габуев много лет работал журналистом в российской деловой газете "Коммерсант", а сегодня возглавляет Евразийский центр Карнеги в Берлине. Он считается одним из ведущих экспертов по внешней политике России.

И он убежден, что нет никаких шансов на мирные переговоры между Россией и Украиной, а Дональд Трамп хоть и говорит, что хочет прекращения войны, но пока не оказал существенного давления на Путина.

"Поэтому в Кремле считают, что у них еще есть время, и могут еще больше затянуть переговоры. А Путин продолжает настаивать на весьма далеко идущих требованиях, от которых следует отказываться", — считает эксперт.

А чтобы война в Украине стала невыгодной для Путина, необходимо ужесточить экономические санкции и ужесточить применение существующих карательных мер. Габуев приводит пример: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты больше не должны иметь возможности безнаказанно покупать российскую нефть или обходить санкции: "Это должно происходить ежедневно и очень последовательно".

По словам эксперта, это не приведет к такому резкому усилению давления на Путина, которое заставит Россию сдаться в ближайшие три-шесть месяцев. Однако если Украина продолжит получать оружие и финансовую помощь одновременно, можно будет добиться сокращения этого срока по крайней мере до 18 месяцев, а то и меньше.

Военный эксперт Карло Масала, к которому журналисты обратились за комментариями, был менее оптимистичен: "Я крайне осторожно отношусь к подобным прогнозам, в которых упоминаются конкретные сроки. В настоящее время никто не может точно сказать, какие финансовые и политические резервы Россия может – или хочет – мобилизовать".

Масала также предостерегает от поспешных выводов о предполагаемом моменте, когда у Москвы "закончатся деньги". Многое зависит от факторов, "которые мы, со стороны, можем оценить лишь неадекватно", - считает он.

Хотя периодически поступают сообщения о взрывоопасном росте российского госдолга, чрезвычайно высокой инфляции и нехватке продовольствия и топлива, это пока никак не повлияло на ситуацию в Украине.

И даже Габуев признает, что "положение украинских вооруженных сил ухудшается". Именно поэтому Путин убежден, что время на его стороне.

Напомним, администрация Дональда Трампа обнародовала новую стратегию безопасности США, которая вызвала возмущение европейцев с одной стороны и аплодисменты Кремля — с другой.

Тем временем, западные СМИ пишут, что Путин согласится подписать "мирное соглашение" только после того, как Украина согласится с территориальными требованиями Кремля. А Вашингтон давит на Киев, считая, что после уступок и соглашения война завершиться.