Хакери KillNet РФ могли створити онлайн-карту виробників дронів ЗСУ: є 2 тисячі об'єктів (фото)

Російське хакерське угрупування KillNet повідомило про створення онлайн-карти MATRIX, на якій начебто позначено підприємства, дотичні до виготовлення дронів для Збройних сил України, написали росЗМІ. На скриншотах онлайн-карти — позначки, які можуть означати майстерні та склади в різних населених пунктах України. Хакерське угрупування раніше погрожувало кібератакою на сервери України та ЄС, атакувало аеропорти США та урядовий портал Ізраїлю.

Кіберзлочинці заявили, що зібрали дані з відкритих джерел, а доступ нададуть лише російським військовим. Інформацію на карті хакерів KillNet РФ можна відфільтрувати залежно від типу об'єкта та регіону, ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости". Тим часом хакери запевняють, що це "закрита онлайн-платформа для моніторингу та глибокого аналізу даних" про ВПК України.

РосЗМІ опублікувало скриншоти карти MATRIX, стверджуючи, що на ній зібрані дані про підприємства ВПК України. На ресурсах хакерського угрупування уточнили, що позначили усі об'єкти, задіяні до виробництва дронів (від складання до логістики), є класифікація за типами (майстерня, розробка, склад тощо), статус (були влучання чи ні).

РосЗМІ написали, на що карті російських хакерів — 2131 об'єкт. З них — 850 майстерень з виготовлення FPV, 720 підприємств начебто виготовляють великі БпЛА, 45 — морські дрони, 380 — розвідувальних.

Хакери РФ — що показала група KillNet

На відео у каналі хакерів показали, як працює карта. Зліва — фільтри за різними категоріями, які показують або усі об'єкти, або обрані. Для кожної точки вказана адреса, контакти, роль у технологічному ланцюжку виготовлення дронів.

Хакери РФ - онлайн-карта MATRIX угрупування KillNet Фото: Скриншот

Росіяни створили довідник по дронах та мультикоптерах ЗСУ. Серед іншого, на карті KillNet фігурують, наприклад, дані про безпілотники "ГОР" та Phoenix 03 Heavy ucav. Зазначимо, інформація про ці БпЛА є у відкритому доступі, оскільки про них розповідали виробники. Також на мить з'являється картка дрона Didko-1: у мережі є інформація про цей БпЛА, опублікована на сторінці Шептицької райдержадміністрації.

Хакери РФ - дані MATRIX угрупування KillNet про Phoenix 03 Heavy ucav Фото: Скриншот

Хакери РФ - дані MATRIX угрупування KillNet про Didko-1 Фото: Скриншот

Що відомо про хакерів KillNet РФ

Зазначимо, російська хакерська група KillNet стала відома під час великої війни через регулярні атаки на сервери України, Європи, США. Наприклад влітку 2022 року угрупування влаштувало кібератаку на аеропорти США, повідомило видання ABC News. Про кіберзлочин РФ стало відомо зі звіту голови відділу аналізу розвідувальних даних Джона Халтквіста. Експерт заявив, що росіяни влаштували DDoS-атаку на відкриті ресурси аеропортів (розклад польотів, завантаженість тощо), але не дістались до внутрішньої мережі.

У жовтні 2023 року зловмисники KillNet атакували сервери уряду Ізраїлю. При цьому росіяни заявили, що роблять це через ізраїльську підтримку України, і навмисно підлаштувались під напад ХАМАС.

Нагадуємо, влітку 2025 року російські хакери KillNet пригрозили, що влаштують атаку на сервери України та ЄС: розслідувачі з'ясували ім'я засновника угрупування кіберзлочинців.