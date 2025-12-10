Хакеры KillNet РФ могли создать онлайн-карту производителей дронов ВСУ: есть 2 тысячи объектов (фото)

Российская хакерская группировка KillNet сообщила о создании онлайн-карты MATRIX, на которой якобы обозначены предприятия, имеющие отношение к изготовлению дронов для Вооруженных сил Украины, написали росСМИ. На скриншотах онлайн-карты — отметки, которые могут означать мастерские и склады в разных населенных пунктах Украины. Хакерская группировка ранее угрожала кибератакой на серверы Украины и ЕС, атаковала аэропорты США и правительственный портал Израиля.

Киберпреступники заявили, что собрали данные из открытых источников, а доступ предоставят только российским военным. Информацию на карте хакеров KillNet РФ можно отфильтровать в зависимости от типа объекта и региона, говорится в сообщении росСМИ "РИА Новости". Между тем хакеры уверяют, что это "закрытая онлайн-платформа для мониторинга и глубокого анализа данных" о ВПК Украины.

РосСМИ опубликовало скриншоты карты MATRIX, утверждая, что на ней собраны данные о предприятиях ВПК. На ресурсах хакерской группировки уточнили, что обозначили все объекты, задействованные в производстве дронов (от сборки до логистики), есть классификация по типам (мастерская, разработка, склад и т.д.), статус (были попадания или нет).

РосСМИ написали, что на карте российских хакеров — 2131 объект. Из них — 850 мастерских по изготовлению FPV, 720 предприятий якобы изготавливают большие БпЛА, 45 — морские дроны, 380 — разведывательные.

Хакеры РФ — что показала группа KillNet

На видео в канале хакеров показали, как работает карта. Слева — фильтры по разным категориям, которые показывают или все объекты, или избранные. Для каждой точки указан адрес, контакты, роль в технологической цепочке изготовления дронов.

Россияне создали справочник по дронам и мультикоптерам ВСУ. Среди прочего, на карте KillNet фигурируют, например, данные о беспилотниках "ГОР" и Phoenix 03 Heavy ucav. Отметим, информация об этих БпЛА есть в открытом доступе, поскольку о них рассказывали производители. Также на мгновение появляется карточка дрона Didko-1: в сети есть информация об этом БпЛА, опубликованная на странице Шептицкой райгосадминистрации.

Что известно о хакерах KillNet РФ

Отметим, российская хакерская группа KillNet стала известна во время большой войны из-за регулярных атак на серверы Украины, Европы, США. Например, летом 2022 года группировка устроила кибератаку на аэропорты США, сообщило издание ABC News. О киберпреступлении РФ стало известно из отчета главы отдела анализа разведывательных данных Джона Халтквиста. Эксперт заявил, что россияне устроили DDoS-атаку на открытые ресурсы аэропортов (расписание полетов, загруженность и т.д.), но не добрались до внутренней сети.

В октябре 2023 года злоумышленники KillNet атаковали серверы правительства Израиля. При этом россияне заявили, что делают это из-за израильской поддержки Украины, и намеренно подстроились под нападение ХАМАС.

Напоминаем, летом 2025 года российские хакеры KillNet пригрозили, что устроят атаку на серверы Украины и ЕС: расследователи выяснили имя основателя группировки киберпреступников.