ЗС РФ почали скидати суббоєприпаси ПТАБ-2.5: міни, які можуть пропалити Bradley (фото)

Розвідувальні квадрокоптери Збройних сил Російської Федерації мінують лінію фронту за допомогою переробленого суббоєприпасу ПТАБ-2.5, зауважив OSINTер. ПТАБ-2.5 переробили, сподіваючись, що кумулятивний заряд пропалюватиме броню Braley ЗСУ. Аналіз відео показав, що плани росіян можуть і не збутись.

Росіяни переробили авіаційний суббоєприпас ПТАБ-2.5, який раніше вибухав від удару об землю, а тепер детонуватиме при наближенні української військової техніки, написав OSINTер з ніком GrandpaRoy2 у соцмережі X. Кадри, опубліковані у каналі російського мілблогера, показали як солдат ЗС РФ примотує скотчем магнітний детонатор MAG-3. Росіяни запевняли, що саморобна міна вибухне, якщо за 1,5 м проїжджатиме машина або якщо хтось наступить. Також сподівались, що на такі "сюрпризи" можуть натрапити українські бронемашини Bradley. Зазвичай ПТАБ-2.5 випускає кумулятивний потік, який мав би пропалити броню. Аналітик засумнівався у можливості такого варіанту, але підтвердив небезпеку.

Допис OSINTера GrandpaRoy2 з'явився у мережі 8 грудня. Вказується, що росіяни модифікували кумулятивно-осколковий боєприпас ПТАБ-2.5КО, який перетворився на міну завдяки магнітному детонатору MAG-3. На думку аналітика, ефект від кумулятивного заряду зменшиться, оскільки боєприпас "завалюватиметься" на бік.

"Боєприпас врешті-решт перевернеться набік, тому кумулятивний заряд буде витрачено даремно", — ідеться у повідомленні.

Зброя РФ — як працює ПТАБ-2.5

Аналітик опублікував фото ПТАБ-2.5 у первісному вигляді, до модифікації. Пристрій мав хвостовий механізм, який стабілізував боєприпаси у польоті і під час падіння на ціль кумулятивний заряд дійсно міг пропалити метал.

Зброя РФ - як виглядає боєприпас ПТАБ-2.5 до модифікації Фото: X (Twitter)

В Telegram-каналі Military analytics додали, що ЗС РФ і раніше використовували ПТАБ-2.5, але тепер боєприпас перетворили на міну. Наголошується, що пристрій небезпечний для колісної техніки та військових, які можуть спробувати його перемістити.

Зазначимо, восени 2025 року українські бійці розповіли про нову зброю РФ — дрони-ждуни, які ховаються біля тилових доріг. Коли оператор БпЛА бачив наближення військової техніки ЗСУ, FPV підіймався та намагався влучити по цілі, яка проїжджала неподалік. Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді попередив, що "ждуни" з вибухівкою виявляли за 20-40 км від фронту.

Тим часом весною 2023 року медіа Forbes писало про використання боєприпасів ПТАБ-2.5 бійцями Сил оборони України. Ішлося про те, що українці вже використовували на фронті цей боєприпас, але замовили у США авіабомби касетні авіабомби Mk-20 Rockeye II. Якщо бомбу розібрати, то з'явиться 247 зарядів — менших і легших і тому кращих для скидання з дронів.

Нагадуємо, 11 листопада Фокус опублікував переклад статті західного колумніста, який розповів про ще один вид зброї РФ — гігантський літак Су-75, який може стати безпілотним винищувачем.