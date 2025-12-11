ВС РФ начали сбрасывать суббоеприпасы ПТАБ-2.5: мины, которые могут прожечь Bradley (фото)

Разведывательные квадрокоптеры Вооруженных сил Российской Федерации минируют линию фронта с помощью переработанного суббоеприпаса ПТАБ-2.5, отметил OSINTер. ПТАБ-2.5 переделали, надеясь, что кумулятивный заряд будет прожигать броню Braley ВСУ. Анализ видео показал, что планы россиян могут и не сбыться.

Россияне переделали авиационный суббоеприпас ПТАБ-2.5, который ранее взрывался от удара о землю, а теперь будет детонировать при приближении украинской военной техники, написал OSINTер с ником GrandpaRoy2 в соцсети X. Кадры, обнаруженные в канале российского милблогера, показали как солдат ВС РФ приматывает скотчем магнитный детонатор MAG-3. Россияне уверяли, что самодельная мина взорвется, если за 1,5 м будет проезжать машина или если на нее наступят. Также надеялись, что на такие "сюрпризы" могут натолкнуться украинские бронемашины Bradley. ПТАБ-2.5 выпускает кумулятивный поток, который должен прожечь броню. Аналитик усомнился в возможности такого варианта, но подтвердил опасность.

Сообщение OSINTера GrandpaRoy2 появилось в сети 8 декабря. Указывается, что россияне модифицировали кумулятивно-осколочный боеприпас ПТАБ-2.5КО, который превратился в мину благодаря магнитному детонатору MAG-3. По мнению аналитика, эффект от кумулятивного заряда уменьшится, поскольку боеприпас будет "заваливаться" на бок.

"Боеприпас в конце концов перевернется набок, поэтому кумулятивный заряд будет потрачен впустую", — говорится в сообщении.

Оружие РФ — как работает ПТАБ-2.5

Аналитик опубликовал фото ПТАБ-2.5 в первоначальном виде, до модификации. Устройство имело хвостовой механизм, который стабилизировал боеприпасы в полете и при падении на цель кумулятивный заряд действительно мог прожечь металл.

Оружие РФ — как выглядит боеприпас ПТАБ-2.5 к модификации Фото: X (Twitter)

В Telegram-канале Military analytics добавили, что ВС РФ и раньше использовали ПТАБ-2.5, но теперь боеприпас превратили в мину. Отмечается, что устройство опасно для колесной техники и военных, которые могут попытаться его переместить.

Отметим, осенью 2025 года украинские бойцы рассказали о новом оружии РФ — дронах-ждунах, которые прячутся возле тыловых дорог. Когда оператор БпЛА видел приближение военной техники ВСУ, FPV поднимался и пытался попасть по цели, которая проезжала неподалеку. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди предупредил, что "ждуны" со взрывчаткой обнаруживали в 20-40 км от фронта.

Между тем весной 2023 года медиа Forbes писало об использовании боеприпасов ПТАБ-2.5 бойцами Сил обороны Украины. Речь шла о том, что украинцы уже использовали на фронте этот боеприпас, но заказали у США авиабомбы кассетные авиабомбы Mk-20 Rockeye II. Если бомбу разобрать, то появится 247 зарядов — меньших и более легких и поэтому лучших для сброса с дронов.

Напоминаем, 11 ноября Фокус опубликовал перевод статьи западного колумниста, рассказавшего о еще одном виде оружия РФ — гигантском самолете Су-75, который может стать беспилотным истребителем.