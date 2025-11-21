"Дроны-ждуны" в засадах: в чем опасность российскиx FPV на тыловых дорогах (видео)

Украинские военные фиксируют резкий рост использования российскими военными так называемых "дронов-ждунов"— FPV-беспилотников, которые устанавливаются в засадах и могут находиться в режиме ожидания от нескольких часов до суток.

Об опасности со стороны этого вида беспилотников сообщают военнослужащие сразу нескольких подразделений, работающих на ключевых направлениях фронта.

По данным командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, такие дроны теперь появляются на расстоянии 20-40 км от линии фронта. Это значит, что под ударом оказываются не только колонны, идущие с передовой, но и любой служебный транспорт в прифронтовых городах. В случае отсутствия военной цели операторы нередко поражают гражданские автомобили, технику ГСЧС, коммунальные машины и блокпосты.

Инциденты на Покровском и Харьковском направлениях

Одним из наиболее проблемных участков остается Покровское направление. Так 10 ноября "дрон-ждун" сорвал операцию бойцов 33-й отдельной механизированной бригады: FPV-дрон поразил бронированный "Хамер", возвращавшийся после доставки личного состава. Тяжелые ранения получил водитель.

"Выезжали уже с личным составом в зону боевых действий для доставки людей и груза. На обратном пути должны были доехать еще до одной точки, где ждала эвакуации наша группа раненых. Но до второй точки так и не доехали — их поразил дрон-ждун", — рассказал "Оборонке" заместитель комбата бригады с позывным "Прокурор".

Похожие случаи фиксируют и другие подразделения. Боец 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Драйвер" рассказывает, что в Харьковской области впервые столкнулся с таким FPV около полугода назад: дрон внезапно взлетел из засады и начал преследовать машину.

Как работает "дрон-ждун"

Российские "ждуны" — это модифицированные ударные FPV-дроны, которые оснащены:

оптоволоконным кабелем для управления (невосприимчивы к РЭБ);

креплениями-"ножками" для посадки в засаде;

большими аккумуляторами, обеспечивающими длительное ожидание (иногда встречаются и модификации с миниатюрными солнечными батареями).

Катушка с кабелем остается на земле, а дрон получает команды напрямую по проводу, поэтому средства радиоэлектронной борьбы неэффективны. Беспилотники прячут у дорог, в кустах, под укрытиями рельефа, иногда — прямо на проезжей части.

Перед установкой "ждунов" россияне используют беспилотники для разведки маршрутов украинской техники. Главная цель — поражение техники, прежде всего логистической и эвакуационной, а также срыв операций снабжения.

Особенно опасным появление "ждунов" стало для медиков. Главный сержант отдельного Первого медицинского батальона Николай Бакалюк отмечает, что подойти к переднему краю транспортом стало невозможно на ряде участков. Из-за угрозы засады FPV многие выезды требуют дополнительной разведки, что увеличивает время ожидания раненых.

"Мы в 22-м году могли заезжать прямо на позицию: залетел, забрал, полетел. Потом начали появляться дроны. Плюс плотность огня, артиллерия была довольно сильная. Тогда начали просто пешком заходить — забирать раненых. И сейчас такой момент, когда действительно фактически только НРК является в этом помощником", — вспоминает он.

Как пытаются обезвредить "ждунов"

По словам военнослужащих, противодействие таким FPV-дронам осложнено их малозаметностью и невосприимчивостью к РЭБ. Поэтому борьба с такими системами заключается прежде всего в поиске и уничтожении оператора или физическое повреждение самой системы, например, с помощью сбрасывания гранаты с беспилотника.

Напомним, что украинские инженеры и разработчики также не стоят в стороне. Так, компания Ptashka Systems предложила использовать специально сконструированные дроны-перехватчики: они сбрасывают на "ждуна" сетки, которые мешают его взлету, делая дрона неконтролируемым. Это решение позволяет нейтрализовать БПЛА без прямого взрыва и снизить риск потерь среди личного состава, особенно в зонах с высокой плотностью логистики.