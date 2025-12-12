ЗС РФ підшукують оселі, щоб встановити радіоретранслятори для "Шахедів": хто в зоні ризику

Російські диверсійні групи та агенти намагаються знаходити приватні подвір'я в Україні, де можна розмістити радіоретранслятори для керування ударними дронами типу "Шахед". І в зоні ризику літні люди.

Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, ворог часто прицільно обирає будинки, де живуть люди похилого віку. Саме до них можуть звертатися під виглядом допомоги.

Сергій "Флеш" попередив про небезпеку Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Сергій "Флеш" каже, що росіяни можуть пропонувати встановити у дворі невелику коробку з живленням від розетки та, можливо, підключенням до інтернету,

Експерти наголошують: такі "коробки" можуть бути елементами системи передачі сигналу для наведення дронів та становлять пряму загрозу як для будинку, так і для всього району.

Сергій "Флеш" просить українців попередити своїх батьків, родичів похилого віку та сусідів про небезпеку. У випадку будь-яких підозрілих пропозицій сторонніх осіб слід негайно повідомляти поліцію або СБУ.

