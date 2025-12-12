ВС РФ подыскивают дома, чтобы установить радиоретрансляторы для "Шахедов": кто в зоне риска

Российские диверсионные группы и агенты пытаются находить частные дворы в Украине, где можно разместить радиоретрансляторы для управления ударными дронами типа "Шахед". И в зоне риска пожилые люди.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, враг часто прицельно выбирает дома, где живут пожилые люди. Именно к ним могут обращаться под видом помощи.

Сергей "Флэш" предупредил об опасности Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Сергей "Флеш" говорит, что россияне могут предлагать установить во дворе небольшую коробку с питанием от розетки и, возможно, подключением к интернету,

Эксперты отмечают: такие "коробки" могут быть элементами системы передачи сигнала для наведения дронов и представляют прямую угрозу как для дома, так и для всего района.

Сергей "Флеш" просит украинцев предупредить своих родителей, родственников пожилого возраста и соседей об опасности. В случае любых подозрительных предложений посторонних лиц следует немедленно сообщать в полицию или СБУ.

Ранее Сергей "Флеш" рассказывал, что российские ударные беспилотники типа "Шахед", которые долго кружат вокруг объектов или населенных пунктов, не являются результатом действия украинской радиоэлектронной борьбы или сбоем, а играют важную роль для россиян в атаках по Украине.

Также Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказывал, как Украина может противостоять российским дронам.