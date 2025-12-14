Крим і регіони РФ зазнали атак БПЛА: які об'єкти уражені (відео)

У ніч на 14 грудня анексований Росією Крим, а також низку регіонів РФ було атаковано десятками безпілотних літальних апаратів. Під ударом опинилися нафтобаза в Урюпінську, хімзавод у Тульській області, нафтопереробний завод у Ярославлі та в Краснодарському краї, а також нафтобази в Сімферополі та Феодосії.

Російські об'єкти енергетики знову опинилися під ударом безпілотників, які, за даними Міноборони РФ, були запущені з території України. Загалом із 23:00 13 грудня до 7:00 за московським часом 14 грудня сили протиповітряної оборони нібито перехопили і знищили 141 український БПЛА.

Згідно зі зведенням Міноборони РФ, найбільшу кількість безпілотників було знищено:

35 БПЛА — над територією Брянської області;

32 БПЛА — над анексованим Кримом;

22 БПЛА — над Краснодарським краєм;

15 БПЛА — над Тульською областю;

13 БПЛА — над Калузькою областю;

7 БПЛА — над Курською областю.

Крім того:

по 4 дрони було збито над Рязанською та Ростовською областями;

3 БПЛА — над Бєлгородською областю;

2 БПЛА — над Ленінградською областю;

по одному безпілотнику — над Смоленською, Псковською, Новгородською та Московською областями.

Відео дня

Удари по об'єктах на території РФ

Адміністрація Волгоградської області повідомила, що в ніч на 14 грудня в місті Урюпінськ унаслідок падіння уламків безпілотника було зафіксовано осередок загоряння на нафтобазі. За офіційними даними, постраждалих немає, проте задля безпеки було проведено евакуацію жителів будинків, розташованих поблизу об'єкта.

У Ярославлі очевидці повідомили, що вночі, ймовірно, знову атакували НПЗ "Славнефть-ЯНОС" — цей один із найбільших заводів неодноразово піддавався атаці. Через атаки дронів в аеропорту Ярославля ввели план "Ковер" і призупинили авіарейси.

У населеному пункті Афіпський під атакою опинився місцевий НПЗ. У селищі також зафіксовано відключення електроенергії, оскільки уламки пошкодили лінії електропередачі. Місцеві пабліки пишуть, що в чотирьох приватних будинках вибило вікна, а за трьома адресами виявлено уламки БПЛА.

Про вибухи та пожежу повідомляли жителі Щокіно Тульської області, де розташований хімічний завод "Щекиноазот" — провідний виробник продуктів промислової хімії. Це підприємство влітку вже зупиняло роботу після атаки українських дронів.

Нагадаємо, за інформацією каналу "Кримський вітер", у Сімферополі біля місцевої електростанції загорілася нафтобаза, про що свідчать опубліковані фото і відео. Також надходили повідомлення про роботу систем ППО і вибухи в інших містах півострова, а саме у Феодосії, Саках, Джанкої та Севастополі.