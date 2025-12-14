Крым и регионы РФ подверглись атакам БПЛА: какие объекты поражены (видео)

В ночь на 14 декабря аннексированный Россией Крым, а также ряд регионов РФ были атакованы десятками беспилотных летательных аппаратов. Под ударом оказались нефтебаза в Урюпинске, химзавод в Тульской области, нефтеперерабатывающий завод в Ярославле и в Краснодарском крае, а также нефтебазы в Симферополе и Феодосии.

Российские объекты энергетики вновь оказались под ударом беспилотников, которые, по данным Минобороны РФ, были запущены с территории Украины. Всего с 23:00 13 декабря до 7:00 по московскому времени 14 декабря силы противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 141 украинский БПЛА.

Согласно сводке Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников было уничтожено:

35 БПЛА — над территорией Брянской области;

32 БПЛА — над аннексированным Крымом;

22 БПЛА — над Краснодарским краем;

15 БПЛА — над Тульской областью;

13 БПЛА — над Калужской областью;

7 БПЛА — над Курской областью.

Кроме того:

по 4 дрона были сбиты над Рязанской и Ростовской областями;

3 БПЛА — над Белгородской областью;

2 БПЛА — над Ленинградской областью;

по одному беспилотнику — над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областями.

Відео дня

Удары по объектам на территории РФ

Администрация Волгоградской области сообщила, что в ночь на 14 декабря в городе Урюпинск в результате падения обломков беспилотника был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. По официальным данным, пострадавших нет, однако в целях безопасности была проведена эвакуация жителей домов, расположенных вблизи объекта.

В Ярославле очевидцы сообщили, что ночью, вероятно, был вновь атакован НПЗ Славнефть‑ЯНОС — этот один из крупнейших заводов неоднократно подвергался атаке. Из-за атак дронов в аэропорту Ярославля ввели план “Ковер” и приостановили авиарейсы.

В населенном пункте Афипский под атакой оказался местный НПЗ. В поселке также зафиксировано отключение электроэнергии, так как обломки повредили линии электропередачи. Местные паблики пишут, что в четырех частных домах выбило окна, а по трем адресам обнаружены обломки БПЛА.

О взрывах и пожаре сообщали жители Щекино Тульской области, где расположен химический завод "Щекиноазот" - ведущий производитель продуктов промышленной химии. Это предприятие летом уже останавливал работу после атаки украинских дронов.

Напомним, по информации канала “Крымский ветер”, в Симферополе возле местной электростанции загорелась нефтебаза, о чем свидетельствуют опубликованные фото и видео. Также поступали сообщения о работе систем ПВО и взрывах в других городах полуострова, а именно в Феодосии, Саках, Джанкое и Севастополе.