Удар ЗСУ по Астраханському ГПЗ: у Генштабі зробили заяву

У ніч на 15 грудня Сили оборони України вразили Астраханський газопереробний завод, який належить "Газпрому".

Про успішне проведення операції відзвітував Генеральний штаб Збройних сил України, підкресливши, що цей ГПЗ — одна з ключових компаній російської нафтогазової галузі.

"Завод, зокрема, щорічно виробляє до 3,5 мільйонів тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства військово-промислового комплексу Росії", — зазначили в Генштабі.

Після прильотів на території заводу виникла потужна пожежа. Масштаби завданих збитків уточнюють.

"Сили оборони й надалі вживатимуть заходів щодо підриву наступального потенціалу російських загарбників і змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", — запевнило командування.

Поразку Астраханського ГПЗ підтвердив і командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Він також написав про поразку комбінату "Кам'янський" у Ростовській області, що виробляє ракетне паливо для ракетних двигунів, бойових частин ракет "Іскандер-М", "Кинджал" і реактивних снарядів "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С".

Зазначимо, що завод в Астрахані вже потрапляв під удари дронів України: агентство Reuters повідомило, що через це наприкінці вересня 2025 року Астраханський ГПЗ закрили на ремонт. Крім того, у лютому 2025 року стало відомо про наліт БПЛА на підприємство, а Генштаб ЗСУ підтвердив удар і пояснив, що наслідки уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня було голосно в Московській області, а росіяни скаржилися на роботу ППО. У мережі також написали про атаку дронів на Ростов.