Удар ВСУ по Астраханскому ГПЗ: в Генштабе сделали заявление

В ночь на 15 декабря Силы обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод, который принадлежит "Газпрому".

Об успешном проведении операции отчитался Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подчеркнув, что этот ГПЗ – одно из ключевых компаний русской нефтегазовой отрасли.

"Завод, в частности, ежегодно производит до 3,5 миллионов тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса России", – отметили в Генштабе.

После прилетов на территории завода возник мощный пожар. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры по подрыву наступательного потенциала российских захватчиков и вынуждению Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", – заверило командование.

Поражение Астраханского ГПЗ подтвердил и командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. Он также написал о поражении комбината "Каменский" в Ростовской области, который производит ракетное топливо для ракетных двигателей, боевых частей ракет "Искандер-М", "Кинжал" и реактивным снарядам "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С".

Отметим, что завод в Астрахани уже попадал под удары дронов Украины: агентство Reuters сообщило, что из-за этого в конце сентября 2025 года Астраханский ГПЗ закрыли на ремонт. Кроме того, в феврале 2025 года стало известно о налете БПЛА на предприятие, а Генштаб ВСУ подтвердил удар и пояснил, что последствия уточняются.

Напомним, в ночь на 15 декабря было громко в Московской области, а россияне жаловались на работу ПВО. В сети также написали об атаке дронов на Ростов.