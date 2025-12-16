Рада підтримала законопроєкт про нацспротив: готувати хочуть чоловіків і жінок

Рада підтримала законопроєкт про підготовку цивільних громадян до національного спротиву. Він охоплює різні категорії населення України, зокрема й жінок.

Законопроєкт № 13347 про підготовку до нацспротиву Верховна Рада прийняла за основу 16 грудня. Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук пояснила, що він передбачає навчання як добровільне, так і в межах освітніх програм.

"Незалежно від того, як і коли настане мир, Україні потрібна ефективна система підготовки цивільного населення до національного спротиву", — зазначила заступниця голови ОП.

Верещук пояснила, що в разі ухвалення закону в цілому навчання проходитимуть і чоловіки, і жінки на базі спеціальних Центрів підготовки, які створять в усіх регіонах країни. Керівниками та інструкторами таких центрів мають стати ветерани війни з бойовим досвідом.

Відповідно до законопроєкту, Центри підготовки громадян до нацспротиву отримають право використовувати майно військових частин, громадських організацій і державних та місцевих органів влади, а також розгортати стрільбища та використовувати для навчання цивільних вогнепальну зброю.

"Система підготовки до національного спротиву — це не про війну. Це про готовність цивільних громадян посильно чинити опір ворогу", — сказала Ірина Верещук.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Їх планують розгорнути в кожній області та в столиці у формі комунальних установ або підприємств.

У травні Ірина Верещук розповідала в соцмережах, як проходила військовий вишкіл. За її словами, 25 травня вона пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву.