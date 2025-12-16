Рада поддержала законопроект о нацсопротивлении: готовить хотят мужчин и женщин

Рада поддержала законопроект о подготовке гражданских граждан к национальному сопротивлению. Он охватывает различные категории населения Украины, в том числе и женщин.

Законопроект № 13347 о подготовке к нацсопротивлению Верховная Рада приняла за основу 16 декабря. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук объяснила, что он предусматривает обучение как добровольное, так и в рамках образовательных программ.

"Независимо от того, как и когда наступит мир, Украине нужна эффективная система подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению", — отметила заместитель председателя ОП.

Верещук объяснила, что в случае принятия закона в целом обучение будут проходить и мужчины, и женщины на базе специальных Центров подготовки, которые создадут во всех регионах страны. Руководителями и инструкторами таких центров должны стать ветераны войны с боевым опытом.

Согласно законопроекту, Центры подготовки граждан к нацсопротивлению получат право использовать имущество воинских частей, общественных организаций и государственных и местных органов власти, а также разворачивать стрельбища и использовать для обучения гражданских огнестрельное оружие.

"Система подготовки к национальному сопротивлению — это не о войне. Это о готовности гражданских граждан посильно сопротивляться врагу", — сказала Ирина Верещук.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины утвердил порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Их планируют развернуть в каждой области и в столице в форме коммунальных учреждений или предприятий.

В мае Ирина Верещук рассказывала в соцсетях, как проходила военную подготовку. По ее словам, 25 мая она прошла полный однодневный курс по подготовке граждан к национальному сопротивлению.