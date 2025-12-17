2-3% з доходів українців: Костенко озвучив ідею нового збору для громадян

Податок у розмірі 2-3% від доходів українців пропонував запровадити ще 2022 року секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він хотів, щоб вони йшли на депозит воїнам.

Це — мала частина того, як суспільство, яке не воює, може показати свою вдячність захисникам України, розповів нардеп в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, у 2022-му йому телефонував керівник фракції "Слуга народу", говорив, що немає грошей на армію, і вони обговорювали це питання.

"І я пропонував, причому не вперше: а давай зробимо так: ми не зніматимемо гроші, але відкриємо всім солдатам депозити, які вони зможуть використовувати після війни на погашення кредитів, навчання дітей, купівлю авто", — розповів гість ефіру.

Парламентарій каже, що таке рішення могло б мотивувати солдатів, які зараз не можуть витратити гроші, але після війни у них на рахунку буде певна сума.

"Я тоді це так пояснював: ось нехай вийде президент і скаже: "У нас країна 40 мільйонів, хто тут, хто за кордоном. Воює у нас один мільйон. То давайте створимо такі умови загалом, що після війни ці 40 млн як данину поваги або як борг, будуть виплачувати людям, які воювали. Створимо податок: 2-3%."

Костенко зазначає, що якщо з 40 чи з 35 українців воює один, то суспільство можемо зробити так, щоб цей обов'язок потім віддавався.

"Я вважав це шикарним рішенням. Коли солдат сьогодні не може витратити ці кошти, але вони в нього лежать на депозиті, і ніхто їх не зачепить. Але ні. У нас простіше все це забрати. Коли я їм це говорив, вони відповідали "Так, класне рішення". Але це ж треба щось робити", — констатує народний депутат. Реалізовувати його так і не стали.

З 1 січня 2025 року військовий збір в Україні підняли з 1,5% до 5%.

Крім того, в ефірі програми Костенко розповів про обмеження для тих, хто йде у самовільне залишення частини, які зараз розглядає Верховна Рада. За його словами, обмеження будуть подібні до тих, які застосовуються за несплату аліментів.

Також повідомлялося, що в листопаді до Верховної Ради внесено законопроєкт №14210 про розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду за кордон для громадян.