2-3% с доходов украинцев: Костенко озвучил идею нового сбора для граждан

Налог в размере 2-3% от доходов украинцев предлагал ввести еще в 2022 году секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он хотел, чтобы они шли на депозит воинам.

Это – малая часть того, как общество, которое не воюет, может показать свою благодарность защитникам Украины, рассказал нардеп в интервью "Украинской правде".

По его словам, в 2022-м ему звонил руководитель фракции "Слуга народа", говорил, что нет денег на армию, и они обсуждали этот вопрос.

"И я предлагал, причем не первый раз: а давай сделаем следующим образом – мы не будем снимать деньги, но откроем всем солдатам депозиты, которые они смогут использовать после войны на погашение кредитов, обучение детей, покупку авто", – рассказал гость эфира.

Парламентарий говорит, что такое решение могло бы мотивировать солдат, которые сейчас не могут потратить деньги, но после войны у них на счету будет определенная сумма.

Відео дня

"Я тогда это так объяснял: вот пусть выйдет президент и скажет: "У нас страна 40 миллионов, кто тут, кто за границей. Воюет у нас один миллион. Так давайте создадим такие условия в целом, что после войны эти 40 млн как дань уважения или как долг, будут выплачивать людям которые воевали. Создадим налог: 2-3%."

Костенко отмечает, что если из 40 или из 35 украинцев воюет один, то общество можем сделать так, чтобы этот долг потом отдавался.

"Я считал это шикарным решением. Когда солдат сегодня не может потратить эти средства, но они у него лежат на депозите, и никто их не тронет. Но нет. У нас проще все это забрать. Когда я им это говорил, они отвечали "Да, классное решение". Но это же надо что-то делать", – констатирует народный депутат. Реализовывать его так и не стали.

С 1 января 2025 года военный сбор в Украине подняли с 1,5% до 5%.

Кроме того, в эфире программы Костенко рассказал об ограничениях для тех, кто уходит в самовольное оставление части, которые сейчас рассматривает Верховная Рада. По его словам, ограничения будут подобны тем, которые применяются за неуплату алиментов.

Также сообщалось, что в ноябре в Верховную Раду внесен законопроект №14210 о расширении оснований для временного ограничения выезда за границу для граждан.