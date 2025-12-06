"Справедливая история": нардеп анонсировал запрет на выезд за границу для забронированных украинцев

Верховная Рада собирается запретить выезд за границу некоторым категориям граждан. Скорее всего, до конца года документ не утвердят.

В ноябре в Верховную Раду внесен Законопроект №14210 о расширении оснований для временного ограничения выезда за границу для граждан. Однако пока в повестке дня его нет, рассказал в комментарии "Суспільному" секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он считает, что к временному запрету выезда парламентарии могут вернуться в следующем году.

"Это, я считаю, справедливая история", — отметил нардеп.

По его словам, власть дала возможность забронироваться людям, которые скрывались от конституционного долга и не обновили военно-учетные данные. Костенко отметил, что уклонисты должны были бы нести уголовную ответственность, однако им "пошли на встречу", установив при этом некоторые ограничения. То есть документ делает невозможным выезд за границу людям, получившим "бронь", которые могут выехать и не вернуться.

"Это просто предохранитель. Это справедливый договор между нами. Мы вам дали эту уступку, но извините за границу "нет", потому что вы нарушили закон", — прокомментировал Роман Костенко.

Напомним, как писал Фокус, законопроект №14210 предусматривает, что лица, которые имеют "бронирование" на период мобилизации, обязаны физически находиться в Украине и выполнять свои функции.

Ранее Костенко заявлял, что разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет усугубляет проблемы с экономикой и мобилизацией в Украине. По его словам, молодые люди должны готовиться служить в армии или работать на украинскую экономику.