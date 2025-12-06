"Справедлива історія": нардеп анонсував заборону на виїзд за кордон для заброньованих українців

Верховна Рада збирається заборонити виїзд за кордон деяким категоріям громадян. Скоріше за все, до кінця року документ не затвердять.

У листопаді у Верховну Раду внесено Законопроєкт №14210 про розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду за кордон для громадян. Проте наразі на порядку денного його немає, розповів у коментарі "Суспільному" секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він вважає, що до тимчасової заборони виїзду парламентарі можуть повернутися наступного року.

"Це, я вважаю, справедлива історія", — зазначив нардеп.

За його словами, влада дала можливість забронюватися людям, які ховалися від конституційного обов'язку та не оновили військово-облікові дані. Костенко зазначив, що ухилянти мали б нести кримінальну відповідальність, натомість їм "пішли на зустріч", але встановили деякі обмеження. Тобто документ унеможливлює виїзд за кордон людей, які отримали "бронь", які можуть виїхати та не повернутися.

"Це просто запобіжник. Це справедливий договір між нами. Ми вам дали цю поступку, але вибачте за кордон "ні", бо ви порушили закон", — прокоментував Роман Костенко.

Нагадаємо, як писав Фокус, законопроєкт №14210 передбачає, що особи, які мають "бронювання" на період мобілізації, зобов’язані фізично перебувати в Україні та виконувати свої функції.

Раніше Костенко заявляв, що дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18-22 років посилює проблеми з економікою та мобілізацією в Україні. За його словами, молоді люди повинні готуватися служити в армії чи працювати на українську економіку.