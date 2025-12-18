Погроза вбивством і побори з військових: у 110-й ОМБр розкрили злочинне угруповання (фото)

Бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на чолі із заступником командира судитимуть на Хмельниччині за систематичні побори з військових і погрозу вбивством.

Посадовець протягом тривалого часу наживався на підлеглих і використовував погрози, щоб уникнути викриття, повідомляє Державне бюро розслідувань, коментуючи масштабне розслідування щодо злочинного угруповання в бригаді.

За даними ДБР та Офісу генпрокурора, протягом 2023-2024 років військовим, які не бажали проходити службу, пропонували не з'являтися на неї за половину зарплати, а деяким навіть оформляли бойові виплати. Загальна сума завданих державі збитків перевищила 5 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи

Тих, хто не хотів платити, відправляли на фронт, причому на найнебезпечніші його ділянки. У схему входили командир групи матеріального забезпечення, три водії і працівник ремонтної майстерні.

Один із підлеглих, який під тиском організатора підробляв документи, наклав на себе руки, залишивши записку з прямою вказівкою на винного.

Один із бійців покінчив життя самогубством

У червні 2024 року один із військових вирішив викрити протиправні дії в підрозділі та забрав у посадовця сумку з 1,5 млн грн незаконних коштів і передав її працівникам ДБР. Дізнавшись про це, командування намагалося приховати злочин, оформивши солдата як такого, що самовольно залишив частину (СЗЧ) і заявивши, що він нібито викрав зброю.

Водночас його розшукували для фізичної розправи. За інформацією слідства, заступник командира організовував його викрадення і погрожував убивством йому та його родині. Реалізувати погрозу підозрюваному завадили співробітники ДБР.

Розслідування ДБР торкнулося верхівки бригади

Серед інших епізодів за участю заступника командира розслідуються ймовірне розкрадання військового майна та продовольства. Збитки можуть перевищувати 30 млн грн.

Гроші, знайдені під час обшуків у фігурантів справи

Фото: ДБР

Майно чиновника вартістю понад 14 млн грн, яке він придбав після 2022 року, заарештовано. Зокрема, у переліку об'єктів — елітна квартира в Одесі (60 кв. м), квартира в Хмельницькому (75 кв. м), гараж (40 кв. м), дві земельні ділянки біля "Буковеля", автомобіль Mercedes-Benz, а також рахунки та цінні папери майже на 4 млн грн.

Крім того, понад 7 млн. грн. у різній валюті передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Обвинувальні акти стосовно заступника командира, командира групи матзабезпечення та чотирьох солдатів передано до суду. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

