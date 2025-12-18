Угроза убийством и поборы с военных: в 110-й ОМБр раскрыли преступную группировку (фото)

Бойцов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко во главе с заместителем командира будут судить в Хмельницкой области за систематические поборы с военных и угрозу убийством.

Чиновник в течение длительного времени наживался на подчиненных и использовал угрозы, чтобы избежать разоблачения, сообщает Государственное бюро расследований, комментируя масштабное расследование по преступной группировке в бригаде.

По данным ГБР и Офиса генпрокурора, в течение 2023-2024 годов военным, не желавшим проходить службу, предлагали не являться на нее за половину зарплаты, а некоторым даже оформляли боевые выплаты. Общая сумма нанесенного государству ущерба превысила 5 млн гривен.

Правоохранители провели обыски у фигурантов дела Фото: ГБР

Тех, кто не хотел платить, отправляли на фронт, причем на самые опасные его участки. В схему входили командир группы материального обеспечения, три водителя и работник ремонтной мастерской.

Один из подчиненных, под давлением организатора подделывавший документы, совершил самоубийство, оставив записку с прямым указанием виновного.

Один из бойцов покончил жизнь самоубийством Фото: ГБР

В июне 2024 года один из военных решил разоблачить противоправные действия в подразделении и забрал у должностного лица сумку с 1,5 млн грн незаконных средств и передал ее работникам ГБР. Узнав об этом, командование пыталось скрыть преступление, оформив солдата как ушедшего в самовольное оставление части (СОЧ) и заявив, что он якобы похитил оружие.

В то же время его разыскивали для физической расправы. По информации следствия, заместитель командира организовывал его похищение и угрожал убийством ему и его семье. Реализовать угрозу подозреваемому помешали сотрудники ГБР.

Расследование ГБР затронуло верхушку бригады Фото: ГБР

Среди других эпизодов с участием замкомандира расследуются вероятное хищение военного имущества и продовольствия. Ущерб может превышать 30 млн грн.

Деньги, найденные во время обысков у фигурантов дела Фото: ГБР

Фото: ГБР

Имущество чиновника стоимостью свыше 14 млн грн, которое он приобрел после 2022 года, арестовано. В частности, в перечне объектов – элитная квартира в Одессе (60 кв. м), квартира в Хмельницком (75 кв. м), гараж (40 кв. м), два земельных участка возле "Буковеля", автомобиль Mercedes-Benz, а также счета и ценные бумаги почти на 4 млн грн.

Кроме того, более 7 млн. грн. в разной валюте передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Обвинительные акты в отношении заместителя командира, командира группы матобеспечения и четырех солдат переданы в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 1 июля этого года погиб командир 110-й ОМБр полковник Сергей Захаревич. Это произошло в результате ракетного удара по Гуляйполю.

Также сообщалось, что обвиняемый в коррупции экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай мобилизовался.