У Туреччині упав російський "Орлан-10": скільки не дотягнув до резиденцій у Стамбулі (фото)

Жителі Туреччини виявили в лісі розвідувальний дрон "Орлан-10" Збройних сил Російської Федерації. До дрона була прикріплена відеокамера, завдяки якій оператор мав можливість шпигувати за об'єктами, розташованим неподалік від Стамбула. На фото з місця подій є номер пристрою. Звідки міг прилетіти БпЛА, який ЗС РФ використовують на російсько-українській війні?

Дрон "Орлан-10" РФ виявили у сільській місцевості Ізміт, провінція Коджаелі Туреччина, повідомило медіа Haberturk. Причини падіння не відомі, а на фото бачимо, що у пристрою дещо пошкоджені крила. На хвості — номер 16333, а на поверхні — червоні зірки. БпЛА упав на відстані 50 км від Стамбулу, у якому проживає 15,7 млн людей, розташовані резиденції політиків та військові об'єкти.

Турецькі медіа розповіли, що громадяни, які знайшли російський БпЛА, звернулись до органів влади. Прибули жандарми, які почали розслідування. На цей час не ясно, скільки часу пролежав дрон в лісистій місцевості у Туреччині й чому упав.

Відстань, яку може здолати БпЛА "Орлан-10" — 120 км (на дистанційному керуванні) або 600 км (при автономному польоті). У другому випадку ідеться про радіус — від Чорного моря на півночі, до території Болгарії на заході, до Анкари на сході, до Ізміру на півдні. Крім того, від точки падіння до протоки Босфор — близько 100 км.

Новина доповнюється…