В Турции упал российский "Орлан-10": сколько не дотянул до резиденций в Стамбуле (фото)

Жители Турции обнаружили в лесу разведывательный дрон "Орлан-10" Вооруженных сил Российской Федерации. К дрону была прикреплена видеокамера, благодаря которой оператор имел возможность шпионить за объектами, расположенным неподалеку от Стамбула. На фото с места событий есть номер устройства. Откуда мог прилететь БпЛА, который ВС РФ используют на российско-украинской войне?

Дрон "Орлан-10" РФ обнаружили в сельской местности Измит, провинция Коджаэли Турция, сообщило медиа Haberturk. Причины падения не известны, а на фото видно, что у устройства несколько повреждены крылья. На хвосте — номер 16333, а на поверхности — красные звезды. БпЛА упал на расстоянии 50 км от Стамбула, в котором проживает 15,7 млн человек, расположены резиденции политиков и военные объекты.

Турецкие медиа рассказали, что граждане, которые нашли российский БпЛА, обратились в органы власти. Прибыли жандармы, которые начали расследование. В настоящее время не ясно, сколько времени пролежал дрон в лесистой местности в Турции и почему упал.

Расстояние, которое может преодолеть БпЛА "Орлан-10" — 120 км (на дистанционном управлении) или 600 км (при автономном полете). Во втором случае речь идет о радиусе — от Черного моря на севере, до территории Болгарии на западе, до Анкары на востоке, до Измира на юге. Кроме того, от точки падения до пролива Босфор — около 100 км.

