Путін заявив, що відправив на війну в Україну 700 тисяч осіб у 2025 році

Російський президент зазначив, що це саме кількість тих, хто перебуває безпосередньо в зоні бойових дій, або, як він це сказав, "у зоні СВО".

У Москві відбулася підсумкова пряма лінія з президентом Росії Володимиром Путіним, поєднана з великою прес-конференцією. Пряма лінія тривала кілька годин, основною темою стала війна в Україні. Путін найчастіше відповідав неточно, але зрештою зізнався, скільки росіян наразі перебуває на території України.

Він продовжує називати війну в Україні "спеціальною військовою операцією", і на так звану "СВО" він відправив кілька сотень тисяч людей.

"Ми живемо в умовах спеціальної військової операції. У нас 700 тисяч людей у зоні СВО. І в основному це досить молоді люди. Зокрема представники покоління 90-х років. У великій кількості", — повідомив російський президент.

Відео дня

Також він заявив, що укомплектування збройних сил РФ відбувається "в хорошому темпі і в плановому порядку".

"У нас багато охочих, які добровільно приходять і укладають контракти на службу в збройних силах, добровільно йдуть захищати інтереси Батьківщини та інтереси людей. За контрактом у нас прийшло в році, що минає, понад 400 тисяч осіб. А кількість людей, які хочуть служити в новому створеному нещодавно виді військ БПЛА, така, що Міністерство оборони змушене оголошувати конкурс", — заявив Путін.

При цьому він заявив, що це "зовсім молоді хлопці": "Молоді люди, студенти різних вишів, які беруть академ, щоб підписати контракт і піти на фронт. Насамперед, звісно, йдеться про участь у бойових діях як оператора дронів. Навіть ті, хто приїжджають у відпустку, продовжують брати участь у бойових діях. Сучасні технології це дозволяють".

Путін визнав, що є "зниклі безвісти" в лавах ЗС РФ. Варто зазначити, що до числа зниклих безвісти потрапляють і полонені, і загиблі, про що часто говорять рідні цих зниклих безвісти, розчаровані тим, що не можуть отримати виплати.

Є інша проблема, про яку теж говорять, і цю проблему ясно видно із запитань, які надходять різними каналами. Пєсков дав мені таку велику папку цих запитань і запитів. Я їх подивився — це пошук зниклих безвісти. Це гостре питання дуже. І треба сказати, що Міністерство оборони тут зробило певні кроки, які ситуацію все-таки змінюють", — які саме "кроки" було зроблено, Путін не уточнив, але зате заявив, що ветерани так званої "СВВ", такі ж самі, як ветерани "Великої Вітчизняної війни", і багато хто з них уже стали губернаторами.

Нагадаємо, на цій же "прямій лінії" Путін заявив, що нових військових операцій не планується, якщо Захід дотримуватиметься інтересів Росії і виявлятиме повагу. Але при цьому заявив, що блокувати анклав Калінінградську область він "не дозволить".

Також під час цієї зустрічі Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною на основі принципів 2024 року: виведення військ з Донбасу і півдня, нейтральний статус України і відмова від вступу в НАТО. Водночас Київ поки що не готовий обговорювати територіальні питання.