Путин заявил, что отправил на войну в Украину 700 тысяч человек в 2025 году

Российский президент отметил, что это именно число тех, кто находится непосредственно в зоне боевых действий, или как он это сказал "в зоне СВО".

В Москве состоялась итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией. Прямая лини длилась несколько часов, основной темой стала война в Украине. Путин чаще всего отвечал неточно, но в итоге признался, сколько россиян в данный момент находится на территории Украины.

Он продолжает называет войну в Украине "специальной военной операцией", и на так называемую "СВО" он отправил несколько сотен тысяч человек.

"Мы живем в условиях специальной военной операции. У нас, 700 тысяч человек в зоне СВО. И в основном это достаточно молодые люди. В том числе представители поколения 90-х годов. В большом количестве", — сообщил российский президент.

Также он заявил, что укомплектование вооруженных сил РФ идет "в хорошем темпе и в плановом порядке".

"У нас много желающих, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в вооруженных силах, добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей. По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек. А количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно виде войск БПЛА, таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс", — заявил Путин.

При этом он заявил, что это "совсем молодые ребята": "Молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академ, чтобы подписать контракт и пойти на фронт. Прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов. Даже те, кто приезжают в отпуск, продолжают участвовать в боевых действиях. Современные технологии это позволяют".

Путин признал, что есть "пропавшие без вести" в рядах ВС РФ. Стоит отметить, что в число пропавших без вести попадают и пленные и погибшие, о чем часто говорят родные этих пропавших без вести, разочарованные тем, что не могут получить выплаты.

Есть другая проблема, о которой тоже говорят, и эта проблема ясно видна из вопросов, которые поступают по разным каналам. Песков дал мне такую большую папку этих вопросов и запросов. Я их посмотрел — это поиск пропавших без вести. Это острый вопрос очень. И надо сказать, что Министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют", - какие именно "шаги" были предприняты, Путин не уточнил, но зато заявил, что ветераны так называемой "СВО", такие же, как ветераны "Великой Отечественной войны" и многие из них уже стали губернаторами.

Напомним, на этой же "прямой линии" Путин заявил, что новых военных операций не планируется, если Запад будет соблюдать интересы России и проявлять уважение. Но при этом заявил, что блокировать анклав Калининградскую область он "не позволит".

Также во время этой встречи Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе принципов 2024 года: вывод войск с Донбасса и юга, нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. В то же время Киев пока не готов обсуждать территориальные вопросы.