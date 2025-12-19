Новых "СВО" не будет: Путин озвучил условия для ЕС и призвал соблюдать интересы РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что новых военных операций не планируется, если Запад будет соблюдать интересы России и проявлять уважение. Он также выразил готовность к сотрудничеству с Европой, Великобританией и США на равных условиях, подчеркнув, что взаимодействие принесет выгоду всем сторонам.

Об этом сообщил президент РФ во время итоговой пресс-конференции и прямой линии, передает российское издание RTVI. Владимир Путин отметил, что угрозы нападения на Европу нет и что Россия готова к диалогу и сотрудничеству на равноправной основе. Он подчеркнул, что важно соблюдать взаимное уважение и учитывать национальные интересы Москвы.

Путин также прокомментировал позицию НАТО и заявления о подготовке к войне с Россией. По его мнению, подобные заявления свидетельствуют о недостаточном внимании некоторых западных политиков к собственным обязанностям. Он назвал генерального секретаря НАТО "умным и системным человеком", отметив его опыт на посту премьер-министра Нидерландов и заслуги в развитии экономики страны. В то же время президент РФ поставил под сомнение аргументы о якобы угрозе со стороны России и призвал ознакомиться с новой стратегией национальной безопасности США.

"Но что он несет? Мне хочется спросить — слушай, ну что ты говоришь о войне с Россией: "Готовиться надо к войне с Россией". Они хотят готовиться к войне с Россией. Ну читать умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США. Что там написано?", — добавил он.

По словам Путина, США остаются ключевым игроком и основным финансовым спонсором НАТО, поставляя альянсу вооружение, технологии и боеприпасы. Он подчеркнул, что при этом американская администрация не считает Россию врагом.

Кроме того, агрессор подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству с Великобританией, Европой и США на равных условиях, при условии уважения к национальным интересам. Путин отметил, что такое взаимодействие будет взаимовыгодным для всех участников. Он также напомнил о разговорах с бывшим канцлером ФРГ Хельмутом Колем, который выражал убеждение, что будущее Европы как независимого центра возможно только в сотрудничестве с Россией.

Путин заявил, что "вся власть в его руках" и прокомментировал закон об иностранных агентах

Кроме международных вопросов, Путин коснулся внутреннего устройства страны. Он подтвердил, что президент имеет широкие полномочия в соответствии с Конституцией РФ, и что президентская форма правления является обоснованной. Глава государства подчеркнул, что значительная часть законодательных инициатив исходит от парламента, а подписание законов президентом является стандартной процедурой, аналогичной другим странам.

"Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да. Есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко прописаны в Конституции", — ответил Путин.

Президент РФ также прокомментировал закон об иностранных агентах, который часто критикуют на Западе. По его словам, закон лишь предусматривает обязанность декларировать источники финансирования политической деятельности и не содержит репрессий или уголовной ответственности. Путин отметил, что подобные правила давно действуют в западных странах и часто предусматривают более жесткие санкции, включая тюремное заключение.

"Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при наличии финансирования из-за рубежа. У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одно: заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования", — сказал Путин.

О чем еще говорил Путин на пресс-конференции

Также во время этой встречи Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе принципов 2024 года: вывод войск с Донбасса и юга, нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. В то же время Киев пока не готов обсуждать территориальные вопросы. Президент РФ добавил, что российские войска продвигаются на нескольких направлениях фронта и готовятся к дальнейшим операциям.

Более того, глава Кремля прокомментировал недавнее появление Владимира Зеленского в Купянске, после чего назвал президента Украины "талантливым артистом". Параллельно он озвучил заявления о якобы захвате города и окружении значительного количества украинских военных на этом направлении.

Кроме этого, как пишет корреспондент Sky News Айвор Беннетт, во время прямой линии президента РФ Владимира Путина по итогам 2025 года на фоне была изображена карта России, которая включала четыре области Украины.