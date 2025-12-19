Нових "СВО" не буде: Путін озвучив умови для ЄС та закликав дотримуватися інтересів РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нових військових операцій не планується, якщо Захід буде дотримуватися інтересів Росії та проявляти повагу. Він також висловив готовність до співпраці з Європою, Великою Британією та США на рівних умовах, підкресливши, що взаємодія принесе вигоду всім сторонам.

Про це повідомив президент РФ під час підсумкової пресконференції та прямої лінії, передає російське видання RTVI. Володимир Путін зазначив, що загрози нападу на Європу немає і що Росія готова до діалогу та співробітництва на рівноправній основі. Він підкреслив, що важливо дотримуватися взаємної поваги та враховувати національні інтереси Москви.

Путін також прокоментував позицію НАТО та заяви про підготовку до війни з Росією. На його думку, подібні заяви свідчать про недостатню увагу деяких західних політиків до власних обов’язків. Він назвав генерального секретаря НАТО "розумною та системною людиною", відзначивши його досвід на посаді прем’єр-міністра Нідерландів і заслуги у розвитку економіки країни. Водночас президент РФ поставив під сумнів аргументи щодо нібито загрози з боку Росії та закликав ознайомитися з новою стратегією національної безпеки США.

"Але що він несе? Мені хочеться запитати — слухай, ну що ти кажеш про війну з Росією: "Готуватись треба до війни з Росією". Вони хочуть готуватись до війни з Росією. Ну читати вмієш? Почитай нову стратегію національної безпеки США. Що там написано?", — додав він.

За словами Путіна, США залишаються ключовим гравцем і основним фінансовим спонсором НАТО, постачаючи альянсу озброєння, технології та боєприпаси. Він підкреслив, що при цьому американська адміністрація не вважає Росію ворогом.

Крім того, агресор наголосив, що Росія готова до співпраці з Великою Британією, Європою та США на рівних умовах, за умови поваги до національних інтересів. Путін зазначив, що така взаємодія буде взаємовигідною для всіх учасників. Він також нагадав про розмови з колишнім канцлером ФРН Гельмутом Колем, який висловлював переконання, що майбутнє Європи як незалежного центру можливе тільки у співпраці з Росією.

Путін заявив, що "вся влада в його руках" та прокоментував закон про іноземних агентів

Крім міжнародних питань, Путін торкнувся внутрішнього устрою країни. Він підтвердив, що президент має широкі повноваження відповідно до Конституції РФ, і що президентська форма правління є обґрунтованою. Глава держави наголосив, що значна частина законодавчих ініціатив виходить від парламенту, а підписання законів президентом є стандартною процедурою, аналогічною до інших країн.

"Ви сказали, що вся влада у моїх руках. Так. Є влада, яка перебуває в руках президента Російської Федерації. І контури цієї влади чітко прописані у Конституції", – відповів Путін.

Президент РФ також прокоментував закон про іноземних агентів, який часто критикують на Заході. За його словами, закон лише передбачає обов’язок декларувати джерела фінансування політичної діяльності та не містить репресій або кримінальної відповідальності. Путін зазначив, що подібні правила давно діють у західних країнах і часто передбачають більш жорсткі санкції, включно з ув’язненням.

"Там передбачено кримінальне покарання аж до позбавлення волі за діяльність у політичній сфері за наявності фінансування з-за кордону. В нас немає нічого подібного. Наш закон вимагає лише одне: заявити, якщо ви займаєтеся політичною діяльністю, про джерела фінансування. У нас немає репресій та кримінального переслідування", — сказав Путін.

Про що ще говорив Путін на пресконференції

Також під час цієї зустрічі Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною на основі принципів 2024 року: виведення військ з Донбасу та півдня, нейтральний статус України та відмова від вступу до НАТО. Водночас Київ наразі не готовий обговорювати територіальні питання. Президент РФ додав, що російські війська просуваються на кількох напрямках фронту та готуються до подальших операцій.

Ба більше, глава Кремля прокоментував нещодавню появу Володимира Зеленського в Куп’янську, після чого назвав президента України "талановитим артистом". Паралельно він озвучив заяви про нібито захоплення міста та оточення значної кількості українських військових на цьому напрямку.

Окрім цього, як пише кореспондент Sky News Айвор Беннетт, під час прямої лінії президента РФ Володимира Путіна за підсумками 2025 року на тлі було зображено мапу Росії, яка включала чотири області України.