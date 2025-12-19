ЗМІ побачили "послання" на мапі РФ під час прямої лінії Путіна: про що воно свідчить

Під час прямої лінії президента РФ Володимира Путіна за підсумками 2025 року на тлі було зображено мапу Росії, яка включала чотири області України. Це може бути сигналом про неготовність Кремля до компромісів у мирних переговорах.

Послання на мапі РФ щодо війни в Україні під час прямої мови Путіна помітив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт. Він зазначив, що росіяни вже позначили "своїми" українські області, які ще не захопили повністю.

"На стіні позаду нього висить карта Росії. Уважно подивіться на крайній лівий бік. Там позначено не лише Крим, а й усі чотири східні українські області, які Росія окуповує з 2022 року — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську", — написав кореспондент.

На думку журналіста, таким чином російська влада посилає сигнал, що не має наміру відмовлятися від цих територіальних претензій.

Відео дня

"Територія є головним каменем спотикання в переговорах щодо мирної угоди, і це говорить про те, що так воно і залишиться, оскільки Москва ще не виявила жодної готовності до компромісу з цього питання", — зазначив Беннетт.

Позаду Путіна під час прямої лінії було зображено мапу Росії з окупованими територіями України Фото: Скрин відео

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час пресконференції за підсумками 2025 року 19 грудня назвав умови для мирних перемовин. Він вимагає, щоб базою були озвучені у 2024 році тезиси: виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, зобов'язання України не вступати до НАТО та дотримуватися нейтрального, позаблокового і без'ядерного статусу.

Також на пресконференції 19 грудня Путін вкотре заявив про захоплення Куп'янська і назвав Володимира Зеленського "талановитим артистом", коментуючи зняте президентом України відео біля в'їзної стели міста.