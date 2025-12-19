СМИ увидели "послание" на карте РФ во время прямой линии Путина: о чем оно свидетельствует

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина по итогам 2025 года на фоне была изображена карта России, которая включала четыре области Украины. Это может быть сигналом о неготовности Кремля к компромиссам в мирных переговорах.

Послание на карте РФ относительно войны в Украине во время прямой речи Путина заметил московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт. Он отметил, что россияне уже обозначили "своими" украинские области, которые еще не захватили полностью.

"На стене позади него висит карта России. Внимательно посмотрите на крайнюю левую сторону. Там обозначен не только Крым, но и все четыре восточные украинские области, которые Россия оккупирует с 2022 года — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую", — написал корреспондент.

По мнению журналиста, таким образом российские власти посылают сигнал, что не намерены отказываться от этих территориальных претензий.

"Территория является главным камнем преткновения в переговорах по мирному соглашению, и это говорит о том, что так оно и останется, поскольку Москва еще не проявила никакой готовности к компромиссу по этому вопросу", — отметил Беннетт.

Позади Путина во время прямой линии была изображена карта России с оккупированными территориями Украины Фото: Скрин видео

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам 2025 года 19 декабря назвал условия для мирных переговоров. Он требует, чтобы базой были озвученные в 2024 году тезисы: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, обязательства Украины не вступать в НАТО и придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Также на пресс-конференции 19 декабря Путин в очередной раз заявил о захвате Купянска и назвал Владимира Зеленского "талантливым артистом", комментируя снятое президентом Украины видео у въездной стелы города.