Не виглядає цивільним: у Румунії мисливець знайшов дрон із парашутом

Невідомий безпілотник завширшки щонайменше два метри знайшов румунський мисливець у районі комуни Лерешті в Арджеші. Він викликав правоохоронців, які, приїхавши, оточили район.

Дрон, який був із парашутом, упав біля хвойного дерева в лісистій місцевості на горі Стремту, повідомляє News.ro.

Поліцейські одразу ж прибули на місце, де виявили БпЛА, і вже незабаром Європол опублікував фото знахідки. Місце оточили, щоб не наражати на небезпеку цивільних осіб. За словами правоохоронців, до дрона, який був практично неушкодженим, було прикріплено "саморобний пристрій".

"На знімках видно, що на безпілотнику встановлено саморобний пристрій і прикріплено парашут. Наразі невідомо, чи пов'язаний він із конфліктом в Україні. Точно відомо лише те, що його не використовували військові з бази НАТО в цьому районі", — розповіли в поліції, підкресливши, що БпЛА не схожий на цивільний.

Про інцидент повідомили відповідні органи, які займуться розслідуванням і з'ясуванням, що це за безпілотник, і звідки він прилетів.

Тиждень тому, 14 грудня, невідомий БпЛА знайшли в Польщі біля кордону з Україною. На місці було виявлено пінопластовий корпус і двигун розбитого безпілотника. У місцевій поліції розповіли ЗМІ, що цей дрон не використовувався для контрабанди товарів через кордон.

Нагадаємо, у вересні в районі населеного пункту Майдан-Селці в Люблінському воєводстві виявили уламки безпілотника. Польське Міністерство оборони вважає, що уламки виявленого БпЛА належать контрабандному дрону, оскільки апарат не мав жодних ознак оснащення вибухівкою.

Дрон, який знайшли приблизно за 1000 км від кордону між Україною та РФ, було ідентифіковано як "Гербера".