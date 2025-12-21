Не выглядит гражданским: в Румынии охотник нашел дрон с парашютом

Неизвестный беспилотник шириной не менее двух метров нашел румынский охотник в районе коммуны Лерешти в Арджеше. Он вызвал правоохранителей, которые, приехав, оцепили район.

Дрон, который был с парашютом, упал возле хвойного дерева в лесистой местности на горе Стрэмту, сообщает News.ro.

Полицейские сразу же прибыли на место, где обнаружили БпЛА, и уже вскоре Европол опубликовал фото находки. Место оцепили, чтобы не подвергать опасности гражданских лиц. По словам правоохранителей, к дрону, который был практически неповрежденным, было прикреплено "самодельное устройство".

"На снимках видно, что на беспилотнике установлено самодельное устройство и прикреплен парашют. На данный момент неизвестно, связан ли он с конфликтом в Украине. Точно известно лишь то, что он не использовался военными с базы НАТО в этом районе", — рассказали в полиции, подчеркнув, что БпЛА не похож на гражданский.

Об инциденте уведомили соответствующие органы, которые займутся расследованием и выяснением, что это за беспилотник, и откуда он прилетел.

Неделю назад, 14 декабря, неизвестный БпЛА нашли в Польше возле границы с Украиной. На месте был обнаружен пенопластовый корпус и двигатель разбитого беспилотника. В местной полиции рассказали СМИ, что этот дрон не использовался для контрабанды товаров через границу.

Напомним, в сентябре в районе населенного пункта Майдан-Селци в Люблинском воеводстве обнаружили обломки беспилотника. Польское Министерство обороны считает, что обломки обнаруженного БпЛА принадлежат контрабандному дрону, поскольку аппарат не имел никаких признаков оснащения взрывчаткой.

Дрон, который нашли примерно в 1000 км от границы между Украиной и РФ, был идентифицирован как "Гербера".