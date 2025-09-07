Дрон, который упал на Люблинщине, в Польше назвали "контрабандным": визуально это "Гербера", — Милитарный (фото)
В районе населенного пункта Майдан-Селци в Люблинском воеводстве обнаружили обломки беспилотника. В Польше заявили, что он якобы "не имеет никаких военных признаков".
Польское Министерство обороны считает, что обломки обнаруженного на Люблинщине БпЛА принадлежат контрабандному дрону. Он не имел никаких признаков оснащения взрывчаткой, а вероятной причиной падения стала якобы "нехватка горючего". Об этом пишет польское издание RMF24.
"Нет никаких признаков, которые могли бы подтвердить такой ход событий (принадлежность БпЛА к российско-украинской войне — ред.). Специалист, присутствующий на месте происшествия, исключил возможность того, что дрон содержал следы взрывчатки или существовала угроза взрыва", — пояснил один из расследователей с места инцидента, добавив, что сейчас продолжается расследование.
Визуально беспилотник, который упал в Польше, напоминает российскую "Герберу"
Украинское медиа "Милитарный" проанализировало фотографии, которые опубликовали польские СМИ, и склоняется к мнению о том, что обломки на самом деле принадлежат российскому дрону-приманке типа "Гербера". Россияне применяют такие БпЛА для перегрузки украинских систем ПВО.
На то, что дрон может быть именно российским, указывают ряд визуальных признаков:
- на фото обломков видны отметки предполетной проверки, "так называемый check-up на обломке дрона". Там же указано "БГ" — это сокращенно от русского "боеготовый", и дату проверки, объясняет медиа. Другие знаки с "плюсами" рядом обозначают работоспособность каждой из систем;
- кадры демонстрируют двухцилиндровый двигатель — такие ранее были найдены на сбитых в Украине российских "Герберах";
- форма беспилотника соответствует характерным признакам российского БпЛА "Гербера".
Перечисленные признаки и другие элементы конструкции найденного в Люблинском воеводстве дрона указывают на то, что это может быть именно российский БпЛА-приманка "Гербера", считают эксперты "Милитарного".
Стоит добавить, что это не первый случай, когда российский БПЛА залетает на территорию Польши. Так, 20 августа местное медиа Rzeczpospolita сообщило, что в Люблинском воеводстве упал и взорвался "Шахед".
В августе 2024 года польское медиа агентство PAP писало, что российский дрон залетел в Польшу во время обстрела Украины.