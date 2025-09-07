Дрон, який впав на Люблінщині, у Польщі назвали "контрабандним": візуально це "Гербера", — Мілітарний (фото)

У районі населеного пункту Майдан-Селці у Люблінському воєводстві виявили уламки безпілотника. У Польщі заявили, що він нібито "не має жодних військових ознак".

Related video

Польське Міністерство оборони вважає, що уламки виявленого на Люблінщині БпЛА належать контрабандному дрону. Він не мав жодних ознак оснащення вибухівкою, а ймовірною причиною падіння стала нібито "нестача пального". Про це пише польське видання RMF24.

"Немає жодних ознак, які могли б підтвердити такий перебіг подій (приналежність БпЛА до російсько-української війни — ред.). Спеціаліст, присутній на місці події, виключив можливість того, що дрон містив сліди вибухівки або існувала загроза вибуху", — пояснив один із розслідувачів з місця інциденту, додавши, що наразі триває розслідування.

Візуально безпілотник, який впав у Польщі, нагадує російську "Герберу"

Українське медіа "Мілітарний" проаналізувало фотографії, які опублікували польські ЗМІ, та схиляється до думки про те, що уламки насправді належать російському дрону-приманці типу "Гербера". Росіяни застосовують такі БпЛА задля перевантаження українських систем ППО.

TVN24 | на фото уламків дрона видно відмітки передпольотної перевірки

На те, що дрон може бути саме російським, вказують низка візуальних ознак:

на фото уламків видно відмітки передпольотної перевірки, "так званий check-up на уламку дрона". Там же вказано "БГ" — це скорочено від російської "боеготовый", і дату перевірки, пояснює медіа. Інші знаки з "плюсами" поруч позначають роботоздатність кожної з систем;

кадри демонструють двоциліндровий двигун — такі раніше було знайдено на збитих в Україні російських "Герберах";

форма безпілотника відповідає характерним ознакам російського БпЛА "Гербера".

Мілітарний | двоциліндровий двигун, як на російських "Герберах" Мілітарний | форма БпЛА відповідає характеристикам "Гербери"

Перелічені ознаки та інші елементи конструкції знайденого у Люблінському воєводстві дрона вказують на те, що це може бути саме російський БпЛА-приманка "Гербера", вважають експерти "Мілітарного".

Варто додати, що це не перший випадок, коли російський БпЛА залітає на територію Польщі. Так, 20 серпня місцеве медіа Rzeczpospolita повідомило, що у Люблінському воєводстві впав та вибухнув "Шахед".

У серпні 2024 року польське медіа агентство PAP писало, що російський дрон залетів у Польщу під час обстрілу України.