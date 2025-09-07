Дрон, який впав на Люблінщині, у Польщі назвали "контрабандним": візуально це "Гербера", — Мілітарний (фото)
У районі населеного пункту Майдан-Селці у Люблінському воєводстві виявили уламки безпілотника. У Польщі заявили, що він нібито "не має жодних військових ознак".
Польське Міністерство оборони вважає, що уламки виявленого на Люблінщині БпЛА належать контрабандному дрону. Він не мав жодних ознак оснащення вибухівкою, а ймовірною причиною падіння стала нібито "нестача пального". Про це пише польське видання RMF24.
"Немає жодних ознак, які могли б підтвердити такий перебіг подій (приналежність БпЛА до російсько-української війни — ред.). Спеціаліст, присутній на місці події, виключив можливість того, що дрон містив сліди вибухівки або існувала загроза вибуху", — пояснив один із розслідувачів з місця інциденту, додавши, що наразі триває розслідування.
Візуально безпілотник, який впав у Польщі, нагадує російську "Герберу"
Українське медіа "Мілітарний" проаналізувало фотографії, які опублікували польські ЗМІ, та схиляється до думки про те, що уламки насправді належать російському дрону-приманці типу "Гербера". Росіяни застосовують такі БпЛА задля перевантаження українських систем ППО.
На те, що дрон може бути саме російським, вказують низка візуальних ознак:
- на фото уламків видно відмітки передпольотної перевірки, "так званий check-up на уламку дрона". Там же вказано "БГ" — це скорочено від російської "боеготовый", і дату перевірки, пояснює медіа. Інші знаки з "плюсами" поруч позначають роботоздатність кожної з систем;
- кадри демонструють двоциліндровий двигун — такі раніше було знайдено на збитих в Україні російських "Герберах";
- форма безпілотника відповідає характерним ознакам російського БпЛА "Гербера".
Перелічені ознаки та інші елементи конструкції знайденого у Люблінському воєводстві дрона вказують на те, що це може бути саме російський БпЛА-приманка "Гербера", вважають експерти "Мілітарного".
Варто додати, що це не перший випадок, коли російський БпЛА залітає на територію Польщі. Так, 20 серпня місцеве медіа Rzeczpospolita повідомило, що у Люблінському воєводстві впав та вибухнув "Шахед".
У серпні 2024 року польське медіа агентство PAP писало, що російський дрон залетів у Польщу під час обстрілу України.