В Польше возле границы с Украиной нашли неизвестный БПЛА: полиция исключила версию контрабанды

В Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, нашли обломки беспилотника. Остатки дрона заметил местный житель и вызвал оперативные службы.

Житель населенного пункта Желизна Радзинского повета во время прогулки в лесу увидел части объекта, похожего на дрон. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства.

Отмечается, что происшествие произошло в воскресенье днем, около 14:00 по киевскому времени.

Местные полицейские проинформировали о случае соответствующие службы, в частности военную жандармерию в Белой Подляске и Окружную прокуратуру в Радзине Подляском.

Издание Rmf24 уточняет, что на месте был обнаружен пенопластовый корпус и двигатель разбитого БПЛА. В местной полиции рассказали СМИ, что этот дрон не использовался для контрабанды товаров через границу. Впрочем, пока неизвестно, имеет ли объект отношение к инциденту криминального или же военного характера.

Соответствующие службы сейчас выясняют, как именно дрон мог оказаться в лесу. За дело, как отмечается, будет отвечать отдел по военным вопросам Окружной прокуратуры в Люблине.

Напомним, в сентябре в районе населенного пункта Майдан-Селци в Люблинском воеводстве обнаружили обломки беспилотника. Польское Министерство обороны считает, что обломки обнаруженного БПЛА принадлежат контрабандному дрону, поскольку аппарат не имел никаких признаков оснащения взрывчаткой.

Дрон, который нашли примерно в 1000 км от границы между Украиной и РФ, был идентифицирован как "Гербера".