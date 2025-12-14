У Польщі біля кордону з Україною знайшли невідомий БПЛА: поліція виключила версію контрабанди

У Люблінському воєводстві, неподалік кордону з Україною, знайшли уламки безпілотника. Рештки дрона помітив місцевий житель та викликав оперативні служби.

Мешканець населеного пункту Желізна Радзинського повіту під час прогулянки у лісі побачив частини об'єкта, схожого на дрон. Про це повідомила поліція Люблінського воєводства.

Зазначається, що подія сталася у неділю вдень, близько 14:00 за київським часом.

Місцеві поліцейські поінформували про випадок відповідні служби, зокрема військову жандармерію в Білій Підлясці та Окружну прокуратуру в Радзині Підляському.

Видання Rmf24 уточнює, що на місці було виявлено пінопластовий корпус і двигун розбитого БПЛА. У місцевій поліції розповіли ЗМІ, що цей дрон не використовувався для контрабанди товарів через кордон. Утім, наразі невідомо, чи має об'єкт стосунок до інциденту кримінального або ж військового характеру.

Відео дня

Відповідні служби наразі з’ясовують, як саме дрон міг опинитися в лісі. За справу, як зазначається, відповідатиме відділ з військових питань Окружної прокуратури в Любліні.

Нагадаємо, у вересні в районі населеного пункту Майдан-Селці у Люблінському воєводстві виявили уламки безпілотника. Польське Міністерство оборони вважає, що уламки виявленого БПЛА належать контрабандному дрону, оскільки апарат не мав жодних ознак оснащення вибухівкою.

Дрон, який знайшли приблизно за 1000 км від кордону між Україною та РФ, було ідентифіковано як "Герберу".