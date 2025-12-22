"Орешник" в Білорусі: чому вона з'явилася там саме зараз і кому загрожує (відео)

Російський експериментальний рухомий рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орешник" разом з однойменною ракетою переміщено до Білорусі, оскільки звідти — ближче до Європи.

У разі запуску вона може долетіти до будь-якої з країн Євросоюзу, розповів в ефірі ефірі каналу "Київ24" головний редактор спеціалізованого військового видання Defense Express Олег Катков.

На запитання ведучої, навіщо Росія перемістила "Орешник" в Білорусь, Катков відповів:

""Орешник" є ракетою середньої дальності. І для того, щоб вона могла діставати всі країни Європи, її треба розмістити ближче до них, тому що її дальність — до 5,5 тисяч кілометрів".

За його словами, для білорусів надання своєї території зброї РФ, зокрема для російської ядерної тріади, — це вже стабільна практика.

"У Білорусі розташовується російська ядерна зброя, яка пристосована і для використання, і для їхніх тих засобів, які є в країні", — зазначив журналіст.

Катков також акцентував увагу на тому, що обслуговуванням ракети "Орешник" займається не Білорусь, а російський військовий контингент, який перебуває там на постійній основі. Мінськ до цього не має жодного стосунку

Щодо того, чи може "Орєшнік" долетіти до Києва, то гість ефіру оцінив це так, спираючись на дані українських спецслужб:

"Річ у тім, що будь-яка балістична ракета середньої дальності двоступенева, твердопаливна, якою є "Орешник", має не тільки максимальну, а й мінімальну дальність. Її мінімальна точка для ураження — 700 км. До Києва від найпівнічнішої, найвіддаленішої точки Білорусі — 660 км".

Своєю чергою українська інформаційно-аналітична компанія Defense Express, вважає, що поширені в медіа твердження про "1-2 хвилини польоту" базуються на спрощених і помилкових розрахунках

За оцінкою аналітиків, ці цифри виникли через просте ділення відстані до міста на максимальну швидкість ракети — близько 12 300 км/год. Однак балістичні ракети не літають по прямій: вони рухаються по крутій дузі, а пікова швидкість досягається лише на короткому етапі польоту. Після цього ракета рухається за інерцією, тому подібні "швидкісні" підрахунки не відповідають реальності.

Минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Орешник" став на бойове чергування в його країні.

Володимир Зеленський відреагував на цю інформацію і заявив, що Україна має інформацію про точне розміщення ракетного комплексу.