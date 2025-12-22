"Орешник" в Беларуси: почему он появился там именно сейчас и кому угрожает (видео)

Российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" вместе с одноименной ракетой перемещен в Беларусь, поскольку оттуда — ближе к Европе.

В случае запуска она может долететь до любой из стран Евросоюза, рассказал в эфире эфире канала "Киев24" главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

На вопрос ведущей, зачем Россия переместила "Орешник" в Беларусь, Катков ответил:

""Орешник" является ракетой средней дальности. И для того, чтобы она могла доставать все страны Европы, ее надо разместить поближе к ним, потому что ее дальность – до 5,5 тысяч километров".

По его словам, для белорусов предоставление своей территории оружия РФ, в том числе для российской ядерной триады, – это уже стабильная практика.

Відео дня

"В Беларуси располагается российское ядерное оружие, которое приспособлено и для использования и их тех средств, которые есть в стране", – отметил журналист.

Для белорусов это момент предоставления своей территории для и для российской ядерной триады это уже стабильная практика, в Беларуси располагается российское ядерное оружие.

Катков также акцентировал внимание на том, что обслуживанием ракеты "Орешник" занимается не Беларусь, а российский военный контингент, который находится там на постоянной основе. Минск к этому не имеет никакого отношения

Что касается того, может ли "Орешник" долететь до Киева, то гость эфира оценил это следующим образом, опираясь на данные украинских спецслужб:

"Дело в том, что любая баллистическая ракета средней дальности двухступенчатая, твердотопливная, которой является "Орешник", имеет не только максимальную, но и минимальную дальность. Ее минимальная точка для поражения – 700 км. До Киева от самой северной, самой отдаленной точки Беларуси – 660 км".

В свою очередь украинская информационно-аналитическая компания Defense Express, считает, что распространенные в медиа утверждения о "1-2 минутах полета" базируются на упрощенных и ошибочных расчетах

По оценке аналитиков, эти цифры возникли из-за простого деления расстояния до города на максимальную скорость ракеты — около 12 300 км/ч. Однако баллистические ракеты не летают по прямой: они движутся по крутой дуге, а пиковая скорость достигается лишь на коротком этапе полета. После этого ракета движется по инерции, поэтому подобные "скоростные" подсчеты не соответствуют реальности.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" встал на боевое дежурство в его стране.

Владимир Зеленский отреагировал на эту информацию и заявил, что Украина располагает информацией о точном размещении ракетного комплекса.