"Орешник" не достигнет Киева: почему украинские города вне зоны поражения этой ракеты, — аналитики

Заявления о том, что российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", размещенная в Беларуси, якобы способна долететь до Киева за считанные секунды, не соответствуют действительности. На самом деле украинская столица и большая часть территории Украины находятся вне пределов ее поражения.

Как сообщает украинская информационно-аналитическая компания Defense Express, распространенные в медиа утверждения о "1-2 минутах полета" базируются на упрощенных и ошибочных расчетах. После того как Минск объявил о размещении на своей территории российской ракеты "Орешник", в СМИ появились материалы, которые изображают ее как сверхбыстрое оружие, способное мгновенно поражать Киев и европейские столицы.

По оценке аналитиков, эти цифры возникли из-за простого деления расстояния до города на максимальную скорость ракеты — около 12 300 км/ч. Однако баллистические ракеты не летают по прямой: они движутся по крутой дуге, а пиковая скорость достигается лишь на коротком этапе полета. После этого ракета движется по инерции, поэтому подобные "скоростные" подсчеты не соответствуют реальности.

Відео дня

Траектория и основные этапы работы баллистической ракеты средней дальности Pershing II Фото: Defence Express

Еще один важный момент — минимальная дальность поражения ракеты. В Defense Express объясняют, что "Орешник", как и любая современная баллистическая ракета средней дальности, имеет не только максимальную, но и минимальную дистанцию полета. По данным, озвученным на брифинге с участием президента Украины 31 октября 2025 года, минимальная дальность полета "Орешника" составляет около 700 км, тогда как расстояние от самой отдаленной точки Беларуси до Киева — примерно 660 км. То есть, даже при идеальных условиях, ракета физически не может достичь украинской столицы.

В то же время это не означает, что "Орешник" не представляет угрозы. В случае масштабного или ядерного конфликта эта мобильная двухступенчатая твердотопливная ракета остается серьезной угрозой для других стран Европы.

РСД-10 "Пионер", "реинкарнацией" которого является "Орешник" Фото: Defense Express

Принцип работы "Орешника" подобен советской ракете РСД-10 "Пионер", на базе которой он создан. Полет двухступенчатой ракеты происходит последовательно: сначала работает первая ступень, затем вторая, после чего осуществляется точное наведение и разведение боевых блоков. Именно эта последовательность определяет, сколько времени и расстояния ракета требует для полета, а затем формирует ее минимальную и максимальную дальность.

Отдельно отмечается, что, по имеющейся информации, в России сейчас есть только один боеспособный "Орешник". Еще один образец был использован во время испытаний, а еще один — уничтожен украинскими спецслужбами летом 2023 года.

Напомним, что 17 декабря российский экспериментальный подвижный подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Также Фокус писал, что Германия вскоре объявит об оперативной готовности системы Arrow-3, заказанной у Израиля в 2023 году. Она способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности, включая российский "Орешник".