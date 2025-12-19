"Орешник" не досягне Києва: чому українські міста поза зоною ураження цієї ракети, — аналітики

Заяви про те, що російська балістична ракета середньої дальності "Орешник", розміщена в Білорусі, нібито здатна долетіти до Києва за лічені секунди, не відповідають дійсності. Насправді українська столиця та більша частина території України перебувають поза межами її ураження.

Як повідомляє українська інформаційно-аналітична компанія Defense Express, поширені в медіа твердження про "1–2 хвилини польоту" базуються на спрощених і хибних розрахунках. Після того як Мінськ оголосив про розміщення на своїй території російської ракети "Орешник", у ЗМІ з’явилися матеріали, які змальовують її як надшвидку зброю, здатну миттєво вражати Київ та європейські столиці.

За оцінкою аналітиків, ці цифри виникли через простий поділ відстані до міста на максимальну швидкість ракети — близько 12 300 км/год. Проте балістичні ракети не літають по прямій: вони рухаються за крутою дугою, а пікова швидкість досягається лише на короткому етапі польоту. Після цього ракета рухається за інерцією, тому подібні "швидкісні" підрахунки не відповідають реальності.

Відео дня

Траекторія та основні етапи роботи балістичної ракети середньої дальності Pershing II Фото: Defence Express

Ще один важливий момент — мінімальна дальність ураження ракети. У Defense Express пояснюють, що "Орешник", як і будь-яка сучасна балістична ракета середньої дальності, має не лише максимальну, а й мінімальну дистанцію польоту. За даними, озвученими на брифінгу за участю президента України 31 жовтня 2025 року, мінімальна дальність польоту "Орешника" становить близько 700 км, тоді як відстань від найвіддаленішої точки Білорусі до Києва — приблизно 660 км. Тобто, навіть за ідеальних умов, ракета фізично не може досягти української столиці.

Водночас це не означає, що "Орешник" не становить загрози. У разі масштабного або ядерного конфлікту ця мобільна двоступенева твердопаливна ракета залишається серйозною загрозою для інших країн Європи.

РСД-10 "Пионер", "реінкарнацією" якого є "Орешник" Фото: Defense Express

Принцип роботи "Орешника" подібний до радянської ракети РСД‑10 "Пионер", на базі якої він створений. Політ двоступеневої ракети відбувається послідовно: спочатку працює перший ступінь, потім другий, після чого здійснюється точне наведення та розведення бойових блоків. Саме ця послідовність визначає, скільки часу і відстані ракета потребує для польоту, а відтак формує її мінімальну та максимальну дальність.

Окремо зазначається, що, за наявною інформацією, у Росії нині є лише один боєздатний "Орешник". Ще один зразок був використаний під час випробувань, а ще один — знищений українськими спецслужбами влітку 2023 року.

Нагадаємо, що 17 грудня російський експериментальний рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в Білорусі.

Також Фокус писав, що Німеччина незабаром оголосить про оперативну готовність системи Arrow-3, замовленої в Ізраїлю у 2023 році. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети середньої дальності, включно з російським "Орешником".