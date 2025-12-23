Китай розмістив 100 міжконтинентальних балістичних ракет на кордоні з Монголією: що відомо

За даними проєкту доповіді Пентагону, Китай розмістив ракети DF-31 у трьох шахтах, імовірно, для удару по Тайваню, хоча точні цілі не називаються. А тим часом Пекін не бажає вести переговори щодо контролю над озброєннями.

Згідно з даними чиказької некомерційної організації "Бюлетень атомних учених", Китай нарощує і модернізує свої арсенали озброєнь швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава. Пекін назвав повідомлення про нарощування військової потужності спробами "очорнити й зганьбити Китай і навмисно ввести в оману міжнародне співтовариство", повідомляє Reuters.

Ракети DF-31 можуть долетіти і до США і до Тайваню

Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, працює над планом денуклеаризації спільно з Китаєм і Росією. Однак із доповіді Пентагону випливає, що Пекін у цьому не зацікавлений.

"Ми, як і раніше, не бачимо бажання з боку Пекіна вживати подібних заходів або вести більш всебічні дискусії з контролю над озброєннями", — йдеться в доповіді.

Відео дня

Так, американські військові стверджують, що Китай розмістив понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у шахтах поблизу кордону Китаю з Монголією — це останній із серії подібних об'єктів. Раніше Пентагон повідомляв про існування цих шахт, але не вказував кількість завантажених ракет.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Китай "дотримується оборонної ядерної стратегії, підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки, і дотримується свого зобов'язання щодо мораторію на ядерні випробування".

У проєкті доповіді Пентагону не були вказані потенційні цілі нещодавно розміщених ракет.

У доповіді йдеться про те, що запаси ядерних боєголовок Китаю у 2024 році, як і раніше, становлять трохи більше ніж 600 одиниць, і наголошується, що ядерна експансія Китаю триває, і до 2030 року країна планує мати понад 1000 боєголовок.

Ракети DF-31 на параді в Пекіні Фото: Скриншот

Китай заявив, що дотримується "ядерної стратегії самооборони і проводить політику незастосування ядерної зброї першим".

Трамп заявив, що хоче, щоб Сполучені Штати відновили випробування ядерної зброї, але неясно, в якій формі це буде зроблено.

Колишній президент США Джо Байден і Трамп під час його першого терміну прагнули залучити Китай і Росію до переговорів про заміну договору СНО-3 тристороннім договором про контроль над стратегічними ядерними озброєннями.

У великій доповіді Пентагону докладно описується нарощування військової могутності Китаю і йдеться про те, що "Китай розраховує вступити у війну проти Тайваню і здобути в ній перемогу до кінця 2027 року".

Китай, який розглядає демократично керований Тайвань як свою територію, ніколи не відмовлявся від застосування сили для "возз'єднання" з островом.

У доповіді йдеться про те, що Пекін уточнює свої військові варіанти захоплення Тайваню "грубою силою", і одним із таких варіантів може бути нанесення ударів на відстані 1500-2000 морських миль від Китаю.

"За досить великої кількості таких ударів можна серйозно підірвати і порушити присутність США в зоні конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або навколо неї", — додано в заяві.

Доповідь з'явилася менш ніж за два місяці до закінчення терміну дії Договору СНО-3 2010 року, останньої угоди між США і Росією про контроль над ядерним озброєнням, яка обмежує розміщення сторонами 1550 стратегічних ядерних боєголовок на 700 системах доставки.

У лютому 2021 року президент Росії Володимир Путін і президент США Байден продовжили угоду на п'ять років, однак її умови не передбачають подальшого формального продовження.

Багато експертів побоюються, що закінчення терміну дії угоди може спровокувати тристоронню гонку ядерних озброєнь.

Нагадаємо, на початку грудня Китай презентував новітню гіперзвукову ракету YKJ-1000. Ця ракета може стати серйозним сигналом для країн заходу. Усе тому, що для того, щоб збити її, треба витратити в 40-150 разів більше, ніж коштує ракета.

А у вересні Китай на параді показав ядерну ракету, радіус дії якої охоплює всю планету.