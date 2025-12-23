Китай разместил 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией: что известно

По данным проекта доклада Пентагона, Китай разместил ракеты DF-31 в трех шахтах, вероятно, для удара по Тайваню, хотя точные цели не называются. А тем временем Пекин ​​не желает вести переговоры по контролю над вооружениями.

Согласно данным чикагской некоммерческой организации "Бюллетень атомных ученых", Китай наращивает и модернизирует свои арсеналы вооружений быстрее, чем любая другая ядерная держава. Пекин назвал сообщения о наращивании военной мощи попытками "очернить и опорочить Китай и преднамеренно ввести в заблуждение международное сообщество", сообщает Reuters.

Ракеты DF-31 могут долететь и до США и до Тайваня

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, работает над планом денуклеаризации совместно с Китаем и Россией. Однако из доклада Пентагона следует, что Пекин в этом не хаинтересован.

"Мы по-прежнему не видим желания со стороны Пекина принимать подобные меры или вести более всесторонние дискуссии по контролю над вооружениями", — говорится в докладе.

Так, американские военные утверждают, что Китай азместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в шахтах вблизи границы Китая с Монголией — это последний из серии подобных объектов. Ранее Пентагон сообщал о существовании этих шахт, но не указывал количество загруженных ракет.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай "придерживается оборонительной ядерной стратегии, поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и соблюдает свое обязательство по мораторию на ядерные испытания".

В проекте доклада Пентагона не были указаны потенциальные цели недавно размещенных ракет.

В докладе говорится, что запасы ядерных боеголовок Китая в 2024 году по-прежнему составляют чуть более 600 единиц и отмечается, что ядерная экспансия Китая продолжается, и к 2030 году страна планирует иметь более 1000 боеголовок.

Ракеты DF-31 на параде в Пекине Фото: Скриншот

Китай заявил, что придерживается "ядерной стратегии самообороны и проводит политику неприменения ядерного оружия первым".

Трамп заявил, что хочет, чтобы Соединенные Штаты возобновили испытания ядерного оружия, но неясно, в какой форме это будет сделано.

Бывший президент США Джо Байден и Трамп во время его первого срока стремились вовлечь Китай и Россию в переговоры о замене договора СНВ-3 трехсторонним договором о контроле над стратегическими ядерными вооружениями.

В обширном докладе Пентагона подробно описывается наращивание военной мощи Китая и говорится, что "Китай рассчитывает вступить в войну против Тайваня и одержать в ней победу к концу 2027 года".

Китай, который рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию, никогда не отказывался от применения силы для "воссоединения" с островом.

В докладе говорится, что Пекин уточняет свои военные варианты захвата Тайваня "грубой силой", и одним из таких вариантов может быть нанесение ударов на расстоянии 1500-2000 морских миль от Китая.

"При достаточно большом количестве таких ударов можно серьезно подорвать и нарушить присутствие США в зоне конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе или вокруг нее", — добавлено в заявлении.

Доклад появился менее чем за два месяца до истечения срока действия Договора СНВ-3 2010 года, последнего соглашения между США и Россией о контроле над ядерным вооружением, которое ограничивает размещение сторонами 1550 стратегических ядерных боеголовок на 700 системах доставки.

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин и президент США Байден продлили соглашение на пять лет, однако его условия не предусматривают дальнейшего формального продления.

Многие эксперты опасаются, что истечение срока действия соглашения может спровоцировать трехстороннюю гонку ядерных вооружений.

Напомним, в начале декабря Китай презентовал новейшую гиперзвуковую ракету YKJ-1000. Эта ракета может стать серьезным сигналом для стран запада. Все потому, что для того, чтобы сбить ее надо потратить в 40-150 раз больше, чем стоит ракета.

А в сентябре Китай на параде показал ядерную ракету, радиус действия которой охватывает всю планету.