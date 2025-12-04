Стоит как "шахед", но летит 1300 км: Китай показал новую гиперзвуковую ракету (видео)

Китай презентовал новейшую гиперзвуковую ракету YKJ-1000. Эта ракета может стать серьезным сигналом для стран запада. Все потому, что для того, чтобы сбить ее надо потратить в 40-150 раз больше, чем стоит ракета.

Стоимость YKJ-1000 примерно на уровне дрона "Шахед", который массово используется в российско-украинской войне. При этом ракета производится массово, и бьет на расстояние до 1300 км. Об этом пишет Defense Express.

Ракета летит на скорости 5-7 махов (от 6125 км/ч, до 8575 км/ч). Заявленная стоимость ракеты — около 99 тысяч долларов.

Эксперты Defense Express объясняют, что для ракеты такая стоимость является чрезвычайно малой. Российско-иранский "Шахед" стоит около 70 тысяч долларов, впрочем, в зависимости от комплектации, стоимость вполне могла бы достичь и 99 тысяч долларов.

При этом гиперзвуковая YKJ-1000 является дешевле, чем американская противотанковая ракета AGM-114R2 Hellfire, которая на примере контракта с Францией будет стоить 134 тысяч долларов.

"YKJ-1000 это уже не просто звоночек для запада, а громкий набат. Проблема в том, что чтобы перехватить такую ракету, американцам, например необходимо будет потратить минимум одну ракету SM-6, или THAAD, которые стоят 4,27 миллиона и 15,5 миллиона долларов соответственно. То есть разница в стоимости YKJ-1000 и средства для противодействия ей в 43 и 156 раз. И если системы радиоэлектронной борьбы будут неспособны достаточно повлиять на ракету, то у запада фактически нечем защитить себя от YKJ-1000", — отмечает издание.

Иллюстративное фото: ракета направлена на Японию Фото: Скриншот из видео

При этом там обращают внимание, что массовое производство этих ракет означает, что эти ракеты были испытаны уже давно, и решение этой проблемы нужно как можно скорее.

По мнению экспертов, таким решением может быть лазерное оружие, ведь стоимость выстрела там почти нулевая. В то же время пока такого оружия до сих пор не существует, поэтому единственным вариантом остается уничтожать пусковые и производства, что в случае с Китаем будет очень трудно.

Что известно о ракете

YKJ-1000 запускается и перевозится в специальной прицепной пусковой установке, напоминающей большой коммерческий контейнер. Ракета имеет вполне стандартное строение с ракетным двигателем, механизмом расцепления и гиперзвуковым глайдером на нем.

Пусковая установка ракеты YKJ-1000 Фото: Скриншот из видео

Издание объясняет, что глайдер (тип боеголовки баллистической ракеты, который отделяется от носителя и маневрирует к цели на скорости более 5 Махов) кроме стандартной инерционной системы и GNSS оборудован еще и головкой самонаведения, ведь кроме наземных целей показано, как он атакует еще и морские по типу авианосцев.

Также глайдер может автономно обнаруживать и кружить над целью вне зоны поражения ее средств противодействия.

Такой низкой стоимости ракеты, как сообщается, удалось достичь, благодаря использованию большого количества гражданских элементов. В частности как часть термостойкого покрытия использовали обычный пенобетон.

"Китай имеет очень значительные производственные мощности, благодаря которым он может развернуть не только очень массовое производство, но и соответственно дешевое. Хотя цифра в 99 тысяч долларов даже так выглядит как нереальная. Но ситуация критически не меняется, если даже настоящая цена YKJ-1000 выше в 3-5 или даже 10 раз", — отмечают в издании.

Напомним, что накануне китайская ракета Zhuque-3 совершила аварийную посадку после запуска из-за "внештатного горения", которое помешало мягкой посадке на месте возвращения.

В сентябре Китай на параде показал ядерную ракету, радиус действия которой охватывает всю планету.