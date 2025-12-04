Коштує як "шахед", але летить 1300 км: Китай показав нову гіперзвукову ракету (відео)

Китай презентував новітню гіперзвукову ракету YKJ-1000. Ця ракета може стати серйозним сигналом для країн заходу. Усе тому, що для того, щоб збити її треба витратити у 40-150 разів більше, ніж вартує ракета.

Вартість YKJ-1000 приблизно на рівні дрону "Шахед", який масово використовується в російсько-українській війні. При цьому ракета виробляється масово, і б'є на відстань до 1300 км. Про це пише Defense Express.

Ракета летить на швидкості 5-7 махів (від 6125 км/год, до 8575 км/год). Заявлена вартість ракети — близько 99 тисяч доларів.

Експерти Defense Express пояснюють, що для ракети така вартість є надзвичайно малою. Російсько-іранський "Шахед" вартує близько 70 тисяч доларів, утім, залежно від комплектації, вартість цілком могла б сягнути й 99 тисяч доларів.

При цьому гіперзвукова YKJ-1000 є дешевше, ніж американська протитанкова ракета AGM-114R2 Hellfire, яка на прикладі контракту з Францією буде коштувати 134 тисяч доларів.

"YKJ-1000 це вже не просто дзвіночок для заходу, а гучний набат. Проблема в тому, що щоб перехопити таку ракету, американцям, наприклад необхідно буде витратити щонайменше одну ракету SM-6, або THAAD, які коштують 4,27 мільйона та 15,5 мільйона доларів відповідно. Тобто різниця у вартості YKJ-1000 та засобу для протидії їй у 43 та 156 разів. І якщо системи радіоелектронної боротьби будуть нездатні достатньо повпливати на ракету, то у заходу фактично немає чим захистити себе від YKJ-1000", — наголошує видання.

Ілюстративне фото: ракета направлена на Японію Фото: Скриншот з відео

При цьому там звертають увагу, що масове виробництво цих ракет означає, що ці ракети були випробувані вже давно, і рішення цієї проблеми потрібно якомога швидше.

На думку експертів, таким рішенням може бути лазерна зброя, адже вартість пострілу там майже нульова. У той же час наразі такої зброї досі не існує, тож єдиним варіантом залишається знищувати пускові та виробництва, що у випадку з Китаєм буде дуже важко.

Що відомо про ракету

YKJ-1000 запускається та перевозиться у спеціальній причіпний пусковій установці, що нагадує великий комерційний контейнер. Ракета має цілком стандартну будову з ракетним двигуном, механізмом розчеплення та гіперзвуковим глайдером на ньому.

Пускова установка ракети YKJ-1000 Фото: Скриншот з відео

Видання пояснює, що глайдер (тип боєголовки балістичної ракети, який відділяється від носія та маневрує до цілі на швидкості понад 5 Махів) крім стандартної інерційної системи та GNSS обладнаний ще й головкою самонаведення, адже крім наземних цілей показано, як він атакує ще й морські по типу авіаносців.

Також глайдер може автономно виявляти та кружляти над ціллю поза зоною ураження її засобів протидії.

Такої низької вартості ракети, як повідомляється, вдалось досягнути, завдяки використанню великої кількості цивільних елементів. Зокрема як частина термостійкого покриття використали звичайний пінобетон.

"Китай має дуже значні виробничі потужності, завдяки яким він може розгорнути не тільки дуже масове виробництво, але й відповідно дешеве. Хоча цифра у 99 тисяч доларів навіть так виглядає як нереальною. Але ситуація критично не змінюється, якщо навіть справжня ціна YKJ-1000 вища у 3-5 чи навіть 10 разів", — зазначають у виданні.

Нагадаємо, що напередодні китайська ракета Zhuque-3 здійснила аварійну посадку після запуску через "позаштатне горіння", яке завадило м'якій посадці на місці повернення.

У вересні Китай на параді показав ядерну ракету, радіус дії якої охоплює всю планету.