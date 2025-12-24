У Москві ліквідували поліцейських, які катували українських полонених, — ЗМІ

У ніч на 24 грудня внаслідок вибуху в Москві загинули два співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії. Виявилося, що вони брали участь у війні проти України і катували українських військовополонених.

Вибух стався в московському районі Орехово-Борисово на вулиці Єлецькій. Видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляє, що приблизно о першій годині ночі місцевий житель, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ.

Вибух у Москві

Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейської дільниці, чоловік кинув у вікно машини вибуховий пакет, унаслідок чого прогримів вибух.

За інформацією джерела у військовій розвідці, унаслідок вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двох госпіталізовано з важкими травмами.

Відео дня

Джерела в ГУР зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії.

Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям і правилам та звичаям війни.

Вибух у Москві 24 грудня — що відомо

Вибух пролунав приблизно за 300 метрів від місця, де двома днями раніше у власному автомобілі був підірваний генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров. Загинули лейтенанти 24-річний Ілля Кліманов і 25-річний Максим Горбунов.

Російські поліцейські були на війні в Україні Фото: Скриншот

За однією з версій, перед вибухом до службового автомобіля дорожньо-патрульної служби (ДПС) підбіг невідомий чоловік і кинув всередину пакет із вибуховим пристроєм.

Місцеві жителі повідомляли, що бачили неподалік підозрілого чоловіка в масці та капюшоні. І нібито поліцейські прибули на виклик. Також є повідомлення про те, що нібито поруч було виявлено ще один саморобний вибуховий пристрій, який не здетонував.

Пізніше пропагандистський Telegram-канал Mash повідомив, що було виявлено тіло ще одного загиблого і це нібито і був підривник. Зазначається, що йому було 24 роки і він приїхав з Іванівської області. І вибуховий пакет він кинув у поліцейських, бо вони підійшли до авто, якраз коли він встановлював СВУ під днищем. Наскільки це відповідає дійсності — невідомо.

Бо є версія, що підривник утік.

Нагадаємо, Фокус писав про вибух у Москві, вже другий за тиждень. Варто зазначити, що в ЖК, де сталися вибухи, проживають багато співробітників ГРУ і військових російської армії.

Також Фокус розповідав, які російські генерали гинули в РФ протягом 2025 року.